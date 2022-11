Pourquoi Warner Bros n’a pas fait de suite au film classique Casablanca

Bien que le film classique »Maison Blanche » peut sembler qu’il n’occuperait pas de suite en raison de sa fin fermée, il fut un temps où Warner Bros. il voulait faire une suite au film, juste après la première du premier opus.

De nos jours, presque tous les films à succès ont une suite, mais à l’époque de la sortie de »Casablanca » c’était quelque chose de très nouveau pour le cinéma. Ce n’est que dans les années 1960 et 1970 que des franchises comme » James Bond », » La Planète des singes » et » Le Parrain » ont inversé cette tendance avec leurs suites.

Cependant, même avec ces contradictions, une suite de »Casablanca » devait être intitulée »Brazzaville ». Ce titre fait référence à une réplique du film dans laquelle le capitaine Louis Renault (Claude Rains) mentionne cette ville française comme cachette.

On pensait même que humphery bogart Oui rue verte de sydney reprendront leurs rôles de » Casablanca » pour » Brazzaville », bien qu’il n’y ait aucun rapport sur ce que serait exactement l’intrigue de la suite. Des années plus tard, il a été révélé que Frédéric Stéphani J’avais déjà écrit un scénario, où Rick et Renault travaillaient en fait pour les forces alliées tout le temps.

Cette prémisse effondre complètement l’intrigue de « Casablanca », ce qui signifie qu’il n’y a jamais eu d’incertitude sur les actions de Rick, laissant la croissance du personnage entièrement de côté. Toutes ces contradictions ont fait que le projet a fini par être abandonné.

L’intérêt pour une suite à »Casablanca » a décliné pendant des décennies jusqu’en 1980, peter kochl’un des fils du scénariste Howard Coch, avait lancé une proposition de suite à Casablanca qui a été rejetée par Warner Bros. Son histoire était centrée sur le fils de Rick Blaine et Ilsa Lund, parcourant le monde à la recherche de son père.

Au fil des ans, »Casablanca » comme une relique du monde du cinéma gagne régulièrement de nouveaux adeptes. Son héritage de la culture pop était énorme, ce qui signifiait que l’idée d’ajouter une suite à son histoire pourrait probablement ruiner son influence cinématographique.