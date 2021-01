WandaVision est arrivé à Disney + le 15 janvier et sa première a été à la hauteur des attentes. En plus d’être saluée, la série Marvel a surpris par le format amusant que les producteurs ont choisi. Parmi les plus novateurs, les deux premiers épisodes étaient en noir et blanc. Pourquoi ont-ils ce ton?

Le spectacle présentait une intrigue comique qui il imitait parfaitement les vieilles sitcoms américaines. Outre l’action qui caractérise les productions Marvel, la série a commencé avec un contenu humoristique élevé qui a convaincu les fans. Avec des rires, des prises simples, des blagues classiques et des vêtements vintage, WandaVision a réussi à faire voyager les téléspectateurs dans le temps.

Pourquoi WandaVision est-il en noir et blanc?

Pour que le voyage dans le passé soit parfait, les créateurs ont décidé que cette partie de l’émission devrait être en noir et blanc en 4: 3. Le directeur de la photographie Jess Hall a expliqué dans une interview officielle qu’il souhaitait que les téléspectateurs apprécient vraiment l’émission tout en ils se souvenaient de la beauté des temps anciens.

De plus, le producteur a révélé les efforts que son équipe a dû faire pour réaliser le tournage en noir et blanc: «Vous regardiez un ensemble, un placard ou ma lumière, et j’espère que tout se fondrait dans une belle alchimie d’authenticité vintage. C’était beaucoup de travail interdépartemental.

Je n’avais jamais apprécié une série en noir et blanc comme la série WandaVision – Raymond ‘Red’ Reddington ⚡ (@ ricardohance7)

15 janvier 2021





De cette manière, WandaVision a réussi à placer la série dans les années 50 grâce à sa grande photographie. L’intention était de faire remonter les fans de 70 ans sans être distraits par des arrière-plans ou des tenues flashy. La fin du deuxième épisode montre comment les protagonistes deviennent colorés et on ne sait toujours pas si le troisième chapitre sera comme ça.