Pourquoi Wanda Maximoff change-t-elle encore d’accent dans Doctor Strange 2 ?

le caractère de Wanda Maximoff Il a acquis un grand poids dans l’intrigue de la Univers cinématographique Marvel. Depuis qu’on l’a vue créer le chaos et même prendre des innocents en otage dans la série »Wandavision », force est de constater que le personnage a un grand pouvoir et un grand potentiel pour donner lieu à de belles histoires. Même, elizabeth olsen Elle jouera à nouveau Wanda dans le prochain film »Doctor Strange in the Multiverse of Madness », qui, comme on peut le voir dans la bande-annonce du film, aura un rôle clé dans l’intrigue.

Cependant, quelque chose que de nombreux fans ont réalisé, c’est que, dans la voix anglaise de Wanda, son accent change constamment à différentes occasions, car si nous nous en souvenons, la ville natale du personnage est la Sokovie, un pays situé dans la région de l’Europe. Maintenant, dans »Wandavision » et dans les petites avant-premières de »Doctor Strange 2 », vous pouvez voir plus que jamais que Wanda change son accent entre l’anglais européen et l’anglais américain.

Même dans la série Disney +, Wanda elle-même se moque de ce coup de chance en disant: « Wow, cet accent va et vient vraiment, n’est-ce pas? » Mais au-delà d’être une simple coïncidence ou une sorte de blague, il semble que Marvel ait transformé l’accent de Wanda en quelque chose d’important pour le personnage, qui continuera également dans « The Multiverse of Madness ».

La réponse à l’inconnu du changement d’accent, a été répondue par le réalisateur lui-même sam raimi, qui a réalisé le nouvel épisode de Doctor Strange et son voyage à travers le multivers fou. Quand on parle du travail Benedict Cumberbatch comme Strange et Olsen comme Wanda ont dit ce qui suit :

« Le film est un voyage dans le multivers, donc vous voyez différentes itérations de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, et même du personnage de Lizzie Olsen de Wanda Maximoff. Les acteurs doivent donc jouer ça. C’est un grand défi pour eux et c’est tellement amusant de les diriger. jouant ces versions modifiées d’eux-mêmes. »

La promesse de versions alternatives de Strange a été claire dès le début du film, ouvrant différentes possibilités pour les personnages alliés et ennemis. D’après la bande-annonce, on peut apparemment voir une variante de Wanda très proche de ce que pourrait être un méchant, puisqu’elle porte son costume de » Scarlet Witch », devenant une entité très puissante après les événements de » Wandavision ».

De plus, la bande-annonce nous donne une version modifiée de Wanda qui n’a jamais trouvé la bonne raison de se battre en tant que sorcière écarlate, tant de gens se sont demandé s’il s’agissait d’une version de Wanda qui n’avait jamais décidé de rejoindre les Avengers, ou si elle l’avait déjà fait. a perdu son frère dans les événements du film »The Age of Ultron ».

L’accent de Wanda nous donne probablement à comprendre que lorsqu’elle change au sein de Wanda, nous voyons probablement la version la plus réelle du personnage, car étant donné que l’Europe est l’endroit où elle est née, cela peut être un symbolisme des véritables motivations de Wanda.

Sans aucun doute, toutes ces questions seront résolues d’une manière ou d’une autre dans »Doctor Strange in the Multiverse of Madness », dès sa sortie le 5 mai dans toutes les salles.