Pourquoi vous ne voulez pas de chargeur USB-C pour votre ordinateur portable de jeu

Méfiez-vous des fabricants d’ordinateurs portables de jeu qui poussent les chargeurs USB-C. Alors que ces petites unités de nitrure de gallium (GaN) sont appelées des alternatives aux grosses briques d’alimentation klaxonnées généralement fournies avec ces ordinateurs portables, vous abandonnez beaucoup avec le commutateur.

Pour savoir combien de performances vous laissez derrière vous, 45secondes.fr a décidé de tester un ordinateur portable de jeu avec deux taux de chargeur GaN populaires que vous rencontrerez : 60 watts et 100 watts.

Qu’est-ce qu’un chargeur de nitrure de gallium ?

Les chargeurs GaN sont construits à l’aide de nitrure de gallium, qui est beaucoup plus efficace que les chargeurs conventionnels à base de silicium, permettant aux fabricants de réduire considérablement la taille et le poids des unités. C’était au départ une technologie chère et rare, mais elle est devenue beaucoup plus abordable récemment.

Gordon Mah Ung Le nitrure de gallium aide les chargeurs à atteindre une taille minuscule avec une puissance de sortie relativement élevée.

Chargeur USB-C vs. baril

Presque tous les chargeurs de rechange GaN disponibles aujourd’hui utilisent le port USB-C familier et les taux de charge USB-Power Delivery (PD). Actuellement, l’USB-PD atteint 100 watts, mais une nouvelle spécification le portera à 240 watts dans un proche avenir. À l’heure actuelle, cependant, tout ordinateur portable de jeu légitime fonctionnera à partir du canon familier, ou de la prise d’entrée CC ronde, car tous les vrais ordinateurs portables de jeu nécessitent bien plus que les chargeurs USB-C actuels de 100 watts peuvent fournir.

Cependant, de nombreux ordinateurs portables de jeu offrent également la possibilité de charger à partir du port USB-C. L’idée est que vous pouvez charger à partir de l’USB-C si vous oubliez votre chargeur habituel ou décidez de perdre du poids lorsque vous partez sur la route. Mais il y a un compromis.

Comment nous avons testé

La plate-forme sur laquelle nous nous sommes installés pour les tests est l’exceptionnelle Asus ROG Strix G15 Advantage Edition. Cet ordinateur portable de 5,1 livres arbore une configuration entièrement AMD, avec un Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs, un GPU Radeon RX 6800M et un panneau de 15,6 pouces à 300 Hz. Un coup d’œil à la brique d’alimentation de 280 watts (7 x 3,25 x 1,5 pouces) comique de l’ordinateur portable, et vous pouvez comprendre pourquoi Asus vous dit : « Pour les activités quotidiennes comme la navigation sur le Web et le streaming vidéo, vous pouvez travailler sur un plus petit Adaptateur USB-C jusqu’à 100 W et voyagez encore plus léger avec un seul chargeur pour votre ordinateur portable et votre téléphone. »

Gordon Mah Ung La brique Asus originale de 280 watts pour le ROG Strix G15 Advantage Edition est gigantesque.

Pour les chargeurs USB-C, nous avons utilisé un chargeur USB-C à port unique RavPower Charger de 61 watts. Bien que notre ancienne version soit blanche, elle semble être la même que la version noire que vous pouvez toujours trouver sur le site Web de RavPower. Notre deuxième brique d’alimentation USB-C est un Aukey Omnia Mix4 (PA-B7), un chargeur de 100 watts. Aucun des chargeurs n’est livré avec un câble USB-C haute puissance, une situation qui elle-même est douloureuse.

Nous avons testé avec l’authentique câble USB-C Apple de 6 pieds fourni avec ses ordinateurs portables MacBook Pro 15. Pour nos tests, nous avons simplement enregistré les scores de performance du ROG Strix G15 Advantage Edition sous trois tâches :

GPU lourd, utilisant 3DMark Time Spy Extreme d’UL

Processeur lourd, utilisant le Cinebench R20 de Maxon

CPU léger, en utilisant Principled Technologies WebXPRT 3 dans Microsoft Edge

Nous avons testé la brique d’alimentation Asus de 280 watts d’origine, ainsi que les chargeurs USB-C de 100 watts et 61 watts, et avons également ajouté le score de l’ordinateur portable fonctionnant sur batterie. Notez que lorsqu’il fonctionne sur batterie ou sur l’une des briques d’alimentation USB-C, le ROG Strix G15 nous exclurait du profil de performance « Turbo ». Pour essayer d’égaliser les balances, nous avons testé l’ordinateur portable avec le chargeur d’origine de 280 watts sur son profil de performances.

Mentionné dans cet article

Chargeur USB-C RAV Power 61 watts

La bonne nouvelle : pour les tests limités par le processeur tels que la navigation sur le Web, les performances sont essentiellement inchangées, quelle que soit la façon dont vous alimentez l’ordinateur portable. Même le Cinebench R20 gourmand en CPU déplace l’aiguille d’à peine 3%, passant du chargeur d’origine à un chargeur USB-C.

Là où les performances tombent de la falaise et dans une rivière, c’est lorsque vous augmentez le GPU. Par exemple, vous pouvez voir l’énorme disparité de performances dans 3DMark Time Spy Graphics. L’ordinateur portable voit ses performances chuter de 47% en passant du chargeur de 280 watts aux chargeurs de 100 ou 61 watts.

IDG Les performances du GPU souffrent le plus en optant pour un chargeur USB-C beaucoup plus petit et plus léger. Les barres plus longues sont meilleures.

L’autre chose à laquelle vous devez penser est la possibilité d’utiliser l’ordinateur portable et de le charger en même temps. Les chargeurs d’ordinateurs portables sont souvent dimensionnés pour vous permettre de faire les deux en même temps. En laissant le chargeur OEM derrière vous, vous cassez cette conception.

Mentionné dans cet article

Chargeur USB-C Aukey PA-B7 100 watts

Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le taux de charge de la batterie tout en exécutant les mêmes charges de travail ci-dessus : WebXPRT 3 pour une charge légère, Cinebench R20 pour une charge CPU lourde et 3DMark Time Spy Extreme pour une charge GPU lourde.

Avec le chargeur d’origine de 280 watts, la batterie continuerait à se charger, peu importe ce qui était fait. Évidemment, plus la charge de travail est difficile, plus la batterie se charge lentement.

En passant au chargeur de 100 watts, les tâches légères et lourdes du processeur chargeraient lentement la batterie. Les tâches gourmandes en GPU, même avec les performances atteintes par le haut, maintiendraient à peine la charge de la batterie.

Le chargeur USB-C de 61 watts déchargerait essentiellement la batterie, quelle que soit la tâche. Même la navigation légère réduirait la durée de vie de la batterie. Si vous considérez les minuscules chargeurs de 61 watts, voire plus petits, vous devez vous attendre à ne rien faire ou à charger l’ordinateur portable avec celui-ci éteint ou en veille.

IDG Le petit chargeur de 61 watts déchargera la batterie même pendant la navigation sur le Web.

Tout cela s’ajoute à la dégradation des performances graphiques sur USB-C, ainsi qu’à la joie de voir la batterie se décharger pendant l’utilisation. Si tout cela ressemble à une rupture d’accord pour vous, nous pouvons comprendre.

Une chose que nous voulons clarifier, ce sont les plus grands avantages des minuscules chargeurs GaN. Évidemment, perdre du poids est important, mais l’autre facteur est le poids. À titre de comparaison, voici le poids du chargeur d’origine – sans le cordon mural attaché – par rapport au Aukey de 100 watts et au RAV Power de 61 watts. Pour référence, nous avons également ajouté le poids d’une canette de Coca Light.

Le graphique montre le poids en grammes. Ces 454 grammes pèsent environ 1 livre. La brique Asus 280 d’origine pousse près de 2 livres, plus si vous incluez le câble mural.

Alors oui, si vous pouviez retirer presque 2 livres de votre épaule en faisant la queue pendant une heure à l’aéroport, nous comprenons. Sachez simplement que vous renoncez à une tonne de performances de jeu en faisant ce choix, ainsi que la possibilité d’utiliser votre ordinateur portable et de charger la batterie rapidement en même temps.

Nous attirons également votre attention sur le fait que payer la prime pour un ordinateur portable de jeu rapide, puis ne pas obtenir ces performances de jeu lors de vos déplacements – la raison même pour laquelle vous avez acheté un ordinateur portable de jeu – n’a peut-être pas beaucoup de sens non plus.

IDG Bien que vous perdiez une tonne de performances pour les graphiques et les taux de charge, il est indéniable que les énormes économies de poids vont aux chargeurs USB-C GaN.

Remarque : lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur les liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de liens d'affiliation pour plus de détails.

