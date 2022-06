Pourquoi vous ne trouverez jamais d’alternative décente à Google Photos

Partager

Actuellement, vous avez quelques alternatives à Google Photos, à la fois gratuites et payantes, mais aucune d’entre elles n’égale ce que vous propose la grande plateforme G. Nous allons vous expliquer pourquoi.

De toutes les applications Google que vous utilisez au quotidien, celle sans lequel, sûrement, vous ne pourriez plus vivre est Google Photos et cela malgré le fait qu’il a récemment cessé d’être gratuit et maintenant si vous voulez plus d’espace de stockage il faut passer par la case et souscrire à l’un des abonnements Google One.

Nous vous avons récemment parlé des meilleures alternatives à Google Photos avec un stockage illimité, mais pour être honnête aucune de ces plates-formes n’est une alternative décente à l’application Google.

Ensuite, nous expliquons pourquoi vous ne trouverez jamais une véritable alternative à Google Photos.

Ce sont les raisons qui expliquent l’hégémonie de Google Photos

La première raison pour laquelle vous ne trouverez pas d’alternative décente à Google Photos est que l’application Google, tout comme WhatsApp, c’était le premier du genre à arriver, en 2015, et il l’a fait au moment le plus opportun possibledepuis sept ans, les téléphones mobiles n’avaient pas beaucoup d’espace de stockage et il n’y avait pas beaucoup de modèles qui avaient un emplacement pour carte microSD, donc une plate-forme qui vous offrait une sauvegarde gratuite de vos photos était exactement ce dont nous avions besoin.

En 2015, il existait déjà des alternatives à Google Photos, mais les services de stockage en nuage les plus populaires à l’époque, Box et SkyDrive (le germe de OneDrive) ils n’étaient pas prêts pour la gestion de bibliothèque et leurs versions gratuites étaient assez limitées et les plateformes axées sur la photographie comme Picasa, qui à l’époque appartenait à Google, ou Flickr ils n’étaient pas au niveau de Google Photos, bien qu’ils soient sur le marché depuis plus longtemps.

Actuellement, il existe des services de stockage en nuage qui vous permettent de sauvegarder vos photos, mais aucun d’eux n’a un système de sauvegarde automatique aussi avancé que Google Photos.

La deuxième raison qui explique le succès de Google Photos est que cette plateforme est bien plus qu’un service pour faire des copies de sauvegarde de vos photos, puisque l’application de la société Moutain View utilise une technologie d’apprentissage automatique (ou machine learning) qui la rend unique, puisque merci à elle vous pouvez trouver la photo de votre partenaire ou de votre animal de compagnie rapidement et facilementce qui vous évite d’avoir à parcourir les milliers de photos que vous avez stockées dans votre bibliothèque.

De plus, grâce à la reconnaissance faciale et à la catégorisation par IA (Intelligence Artificielle), Google Photos est capable de créer des albums basés sur les visages, même s’ils ont vieilli, et les lieux, même si vous n’avez pas géolocalisé les photos.

Mais pas seulement, car Google Photos dispose également d’un ensemble d’outils de retouche photo qui vous permettent, entre autres, appliquer l’effet bokeh ou flou même après avoir pris la photorégler l’éclairage d’une image ou encore enlevez certaines personnes ou certains objets grâce à sa fonction Magic Eraser.

8 paramètres que vous pouvez toucher avec l’éditeur Google Photos (ils sont plus utiles que vous ne le pensez)

En bref, bien qu’il soit lié au stockage Google Drive depuis un an maintenant, Google Photos reste la meilleure option pour protéger vos photos, car son IA vous permet de gérer votre bibliothèque facilementavec ses outils d’édition, vous pouvez éditer des photos comme un pro et, en plus, ses fonctions sociales vous permettent de partager des photos et des albums entiers d’une manière très simple.

