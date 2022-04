Pourquoi vous ne devriez pas vous soucier si votre téléphone avec appareil photo de 108 mégapixels prend des photos de 12 mégapixels

Partager

u mobile avec appareil photo 108 mégapixels capture des images de 12 mégapixels. C’est normal? Nous vous expliquons pourquoi vous ne devriez pas vous en soucier.

Il est de plus en plus courant de voir comment les fabricants de smartphones lancent téléphones avec caméras de résolution 108 mégapixels. Des modèles haut de gamme comme le Samsung Galaxy S22 Ultra, ou des modèles milieu de gamme comme le POCO X4 Pro 5G, équipent des capteurs de ce type, et les marques allèguent que grâce à eux c’est possible améliorer l’expérience photographique en étant capable de capturer plus de lumièremême la nuit.

Cependant, lorsque vous prenez une photo avec l’un de ces mobiles, les images résultantes ont une résolution de 12 mégapixelset non 108 mégapixels. Pourquoi cela arrive-t-il? La raison a un nom : regroupement de pixelset aujourd’hui nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir.

Pixel Binning, ou pourquoi votre téléphone avec un appareil photo de 108 mégapixels prend des photos de 12 mégapixels

La technique de regroupement de pixels n’est pas nouveau. Depuis que les fabricants ont commencé à utiliser des capteurs avec des résolutions de 48, 50, 64 mégapixels voire plus, nous l’avons vu appliqué d’une manière ou d’une autre.

Mais, avant d’expliquer en quoi consiste cette technique, il est nécessaire de revenir à l’essentiel : Comment fonctionne votre caméra mobile ? Le capteur est formé, à son tour, par des milliers de petits capteurs. Plus la résolution –et donc le nombre de pixels– est élevée, plus la taille des pixels devra être petite pour occuper la surface du capteur. Malheureusement, À mesure que la taille des pixels diminue, leur capacité à capter la lumière diminue également..

Pour résoudre ce problème, l’industrie de la photographie numérique a développé la technique de regroupement de pixels ou « pixel binning », et il fait exactement ce que son nom implique : regroupe plusieurs pixels individuels dans un ensemble, de sorte qu’ils agissent comme s’ils étaient un seul grand pixel.

Si nous parlons de téléphones portables avec des caméras de 108 mégapixels, nous trouverons généralement regroupé neuf pixels en un seul, ce que certains fabricants appellent « nona binning ». De cette façon, à diviser 108 par 9, on obtient 12. Ainsi les photos prises avec un appareil photo de 108 mégapixels sont en fait de 12 mégapixels.

L’utilisation de cette technique présente un avantage certain : la capacité de capter la lumière par le capteur augmente, générant ainsi des images plus lumineuses et mieux détaillées. De plus, une haute résolution permet capturer des vidéos à une résolution beaucoup plus élevéedonc une bonne partie des téléphones portables avec des caméras de 64 ou 108 mégapixels sont capables de capturer une vidéo 8K.

Cependant, le regroupement de pixels a également l’inconvénient de réduire sensiblement la résolution de l’image finale.

Comment prendre des photos de 108 mégapixels et quand cela a du sens de le faire

La grande majorité des téléphones portables équipés d’appareils photo de 108 mégapixels offrent également la possibilité de prendre des photos à la résolution native maximale du capteurdésactivant temporairement le système de regroupement de pixels pour obtenir l’image en pleine résolution.

Généralement cette option Il est désactivé par défautpuisque la technique de regroupement de pixels est généralement maintenir un bon équilibre entre la capture de la lumière et les détailset la vérité est que dans la plupart des cas nous n’aurons pas besoin d’images de 108 mégapixelsà moins que notre idée ne soit de imprimer la capture d’écran en grand format.

Cependant, prendre des photos de 108 mégapixels peut avoir du sens par certaines occasions. Par exemple quand nous voulons capturer une scène avec un sujet éloignémais notre appareil manque de capteur téléobjectif optique dédié. Grâce à l’appareil photo de 108 mégapixels, nous pouvons prendre la photo et recadrer l’image plus tardpréservant une quantité de détails beaucoup plus élevée que si l’image avait été prise à l’aide du pixel binning.

Normalement, pour activer le mode 108 mégapixels il vous suffit de sélectionner l’option indiquée dans l’application appareil photo de notre mobile. Selon la marque et le modèle, cette option peut être située à un endroit différent.

