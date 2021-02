Bradford Gauthier s’est endormi avec ses écouteurs et quand il s’est levé … eh bien, voyez par vous-même ce qui pourrait vous arriver si vous faites de même.

Écouter de la musique ou la radio est une méthode de relaxation très courante avant de se coucher. Cependant, vous devez être prudent, peut devenir une activité dangereuse si vous le faites avec vos écouteurs sans fil.

C’est vrai, vous ne devriez pas vous endormir avec des écouteurs. Pour le prouver, nous allons vous raconter l’histoire de Bradford Gauthier, un citoyen américain qui s’est endormi avec des AirPods et quand je me suis réveillé, je n’en ai trouvé qu’un. Pouvez-vous imaginer où se trouvait l’autre écouteur? Eh bien, il l’a fait quand il a essayé de boire de l’eau et en était incapable.

Il est courant de perdre certains des écouteurs sans fil, mais ce n’est pas si grave que cela se termine là où l’AirPod de Gauthier est arrivé. Ensuite, nous vous raconterons toute l’histoire pour que vous puissiez découvrir le danger de quelque chose d’aussi simple que de dormir avec un casque.

Pourquoi vous ne devriez pas vous endormir avec des écouteurs

Tout semblait normal après le réveil de Bradford Gauthier jusqu’au a essayé de boire de l’eau et a vu que c’était impossibleEh bien, il a dû le renverser dans l’évier. Il a commencé à ressentir une forte pression dans sa poitrine et l’a d’abord mis sur le compte de l’après-midi passé dans la neige. Spoiler: ce n’était pas la vraie raison.

Après cet incident, le protagoniste de l’histoire s’est consacré à la recherche des AirPod avec lesquels il avait dormi la nuit précédente. Après avoir fouillé la chambre, comme il l’a lui-même raconté dans un post Facebook, il n’a pu trouver qu’un des deux écouteurs. Pour plaisanter, l’un de ses proches a commenté à un autre que peut-être que Bradford avait avalé l’écouteur perdu, ne sachant pas que c’était vraiment ce qui s’était passé.

Vous pouvez imaginer où l’histoire continue, dans une chambre d’hôpital pour Radiographie Gauthier. L’image parle d’elle-même.

En effet, Bradford avait avalé l’un de ses AirPod pendant son sommeil et celui-ci s’était logé dans la partie inférieure de son œsophage. Pour l’enlever, les médecins a dû subir une endoscopie d’urgence.

Le protagoniste pourrait terminer cette histoire incroyable avec une fin heureuse, mais vous ne dormirez plus avec vos écouteurs sans fil avec la même tranquillité d’esprit Cela jusqu’à présent. Il le dit lui-même: « Soyez prudent en écoutant des écouteurs sans fil lorsque vous dormez, vous ne savez jamais où ils finiront! ».

Vous savez, nous ne pouvons pas obtenir de meilleurs conseils que celui-ci de Bradford Gauthier. À partir de maintenant, si vous allez dormir avec des écouteurs, au moins avec ceux spécialement conçus pour celaParce que personne ne veut se retrouver chez le médecin pour cette raison, non?

