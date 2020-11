Pourquoi vous ne devriez pas dormir avec votre mobile sous votre oreiller

Nos smartphones reposeront mieux sur une surface plane, ininflammable et ventilée, et nous serons plus calmes.

Malgré l’amélioration que la plupart des smartphones ont connue dans la capacité de leur batterie, la vérité est que la grande majorité des utilisateurs continuent de profiter des nuits pour recharger leurs téléphones. La peur d’être à court de charge à un moment où l’on ne peut pas recourir à une prise continue à prédominer et cela conduit à vouloir s’assurer à tout prix que lorsque l’on sort de chez soi, la batterie sera à 100%.

Plusieurs fois pareil dépendance mobile Cela nous amène aussi à vouloir dormir le plus près possible du téléphone, mais les tables y sont pour quelque chose. Le mobile a besoin de respirer comme nous le faisons maintenant L’union du téléphone portable, de l’oreiller et du chargeur n’est pas une combinaison souhaitable.

Au-delà de l’actualité comme celle publiée par 91mobiles dans laquelle il est rapporté qu’un mobile Nokia a brûlé sous l’oreiller d’un homme, la vérité est que nos smartphones peuvent finir Brûlant partout où il y a de l’oxygène Mais, s’ils le font, ce sera principalement dû à des composants de mauvaise qualité, bien que Je prévois déjà de charger votre mobile sous votre oreiller, ce qui encourage le processus.

Chargez toujours dans des zones ventilées

Les appareils doivent toujours être chargés au même endroit où l’oxygène peut circuler librement Et, comme vous pouvez l’imaginer, sous l’oreiller, ce n’est pas le cas. Ce n’est pas que le mobile va exploser, car il s’éteindrait probablement lorsqu’il atteindrait des températures élevées, mais il peut atteindre oreiller brûlant ou câbles de charge branchés qui, à des fins dangereuses, pourraient provoquer les mêmes effets dévastateurs.

Faites également attention aux accessoires de charge. Telles sont les causes de la grande majorité des incidents car, malgré leur modernisation, au moment où ils sont endommagés, ils peuvent provoquer une surtension.

Les téléphones ont un régulateur de puissance qui détermine la quantité d’énergie qui circule dans la batterie. La même chose se produit avec l’autre extrémité de la fiche, celle qui se connecte au mur. Le problème est dès qu’une des pièces est endommagée, car l’énergie correcte cesse de circuler, ce qui entraîne l’apparition de températures élevées et les matériaux du téléphone et des composants externes s’enflamment.

Après tout cela, il y a deux conclusions claires.

Premièrement: ne chargez pas votre mobile dans un endroit où l’oxygène ne circule pas facilement, ni sur un matériau qui brûlerait facilement (papiers, par exemple).

Deuxièmement: utilisez des chargeurs fiables, de préférence de la marque du téléphone ou d’autres entreprises de confiance. Économiser quelques dollars sur des câbles non certifiés peut être bouleversant.

