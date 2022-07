Nous vous expliquons pourquoi charger votre batterie mobile jusqu’à 100% n’est pas la chose la plus conseillée à faire.

L’un des éléments qui se dégradent le plus dans les smartphones Android sont les piles et pour cette raison, il est recommandé effectuer une série d’actions pour augmenter la durée de vie utile de ces.

L’une des recommandations que les experts nous donnent pour prolonger la durée de vie de notre batterie mobile est ne pas le charger à 100%mais comme il se peut que vous ne compreniez pas la raison de ce conseil, nous allons vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas charger la batterie mobile à 100%.

Ce sont les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas charger votre batterie mobile à 100%

Tout d’abord, vous devez comprendre qu’un cycle de charge a lieu lorsque chargez votre batterie mobile de 0 à 100% et qu’il a certains cycles de charge. Une fois ces cycles dépassés, la batterie commencera à s’user et, par conséquent, commencera à perdre son autonomie et ne durera pas aussi longtemps qu’au début.

Cette dégradation se produit en raison de au mouvement et à l’accumulation d’électrons qui se produisent dans les batteries pendant leur charge et bien que les batteries au lithium des smartphones s’usent toujours, puisque c’est quelque chose d’inhérent à leur nature, il est possible prolonger sa durée de vie en réduisant ses cycles de charge.

Pour y parvenir, il vous faudra maintenir la charge de la batterie mobile entre 20 et 80% et pour cela vous devrez charger le mobile seul jusqu’à 80%puisque, de cette manière, il sera nécessaire d’effectuer plusieurs charges pour effectuer un cycle de batterie complet et, par conséquent, il faudra plus de temps pour consommer les cycles de charge de la batterie de votre smartphone.

Comment vérifier l’état de la batterie de votre mobile Android

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications qui vous aideront dans cette tâche, mais la meilleure que nous ayons essayée jusqu’à présent est Accubattery, une application gratuite que vous pouvez configurer pour vous avertir lorsque la batterie de votre mobile est en charge atteint 80% et qui, en plus, permet de connaître à la fois les cycles de charge que vous avez consommés que l’état de la batterie en général.

Google Play Store | Accubatterie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂