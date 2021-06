Pourquoi vous ne devriez jamais mettre une piscine sur votre terrasse, expliqué avec des calculs de structure par un architecte

Avec l’arrivée de la chaleur et la perspective de ne pas pouvoir voyager autant que les autres années cet été, ils ont fait se demander de nombreuses personnes : Puis-je mettre une piscine sur ma terrasse ou mon balcon ?

La réponse courte : NON.

Merci pour la lecture. Aimez-moi et suivez-moi pour plus de conseils d’architecture.

La réponse longue : rejoignez-moi dans ce voyage passionnant de charges et de calculs de structure

Pourquoi ne puis-je pas mettre une piscine sur ma terrasse ?

La raison fondamentale pour laquelle vous ne devriez pas mettre une piscine sur une terrasse est que pas conçu pour supporter votre poids. Ce qui se passe, c’est qu’avec cette réponse, nous n’avons pas une idée du poids supplémentaire que nous surchargeons sur la structure.

Faisons quelques chiffres rapides. Une piscine gonflable circulaire de 3 mètres de diamètre et 76 centimètres de haut comme celle d’Amazon a une capacité annoncée de 3 600 litres si elle est remplie à 90 % (elle n’est pas complètement cylindrique, sinon elle serait de 4 836 litres).

Une piscine gonflable a une masse de 500 kg/m2 ; le sol de la terrasse est conçu pour supporter 200 kg/m2.

Sachant que la densité de l’eau est d’environ un kilogramme par litre, soit 3 600 kg de masse (3,5 tonnes, ce qui impressionne plus) répartis sur une superficie de 7,07 m2, ce qui ressort à 509 kg/m2.

Savez-vous quel est le surcoût de calcul du Code Technique du Bâtiment (page 9.) pour une terrasse dans un immeuble résidentiel ? 200kg/m2. (En fait 2 kN/m2 car ce sont des charges, pas des masses, mais j’ai fait le changement d’unités – et arrondi – pour que ça se comprenne).

C’est-à-dire avec une piscine de cette taille nous faisons en sorte que la structure supporte plus du double de la charge pour laquelle elle a été conçue.

Ce tweet le résume bien en utilisant plus d’unités de mesure visuelles

Voyons comment je l’explique pour qu’il soit compris :

– Une piscine 3×3 de 9 m2

– Le poids de 50cm d’eau est de 500 kg par m2 (ce que pèse un taureau de combat) Même si vous êtes de Pampelune, pourquoi ne mettriez-vous pas 9 taureaux de combat sur votre terrasse ? ça NE PAS METTRE DE PISCINES SUR LES TERRASSES – Fran Castro (@FranCastroEsp) 4 juin 2020

Ceci s’applique également aux plus petites piscines, car c’est une question de poids par surface. Toute piscine remplie de 50 centimètres aura une masse de 500 kg/m2 et, par conséquent, il supposera une surcharge de deux fois et demie celle prédite.

Une piscine avec 50 cm d’eau pèse 2,5 fois ce que la structure est capable de supporter.

Pour le calcul nous avons ignoré le poids des personnes qui entreraient dans la piscine, mais supposons que nous la remplissions à 90 % avec elles à l’intérieur et que la densité du corps humain n’est pas très différente de celle de l’eau.

Mais qu’en est-il des facteurs de sécurité ou de la redistribution des charges ?

Il est vrai que les calculs entrent facteurs de sécurité, mais ceux-ci sont là pour, eh bien, la sécurité. Dans le cas où les matériaux ne se comportent pas comme prévu, à supposer des imperfections ou des défauts de construction, des répartitions irrégulières des charges, une perte de capacité portante due à l’épuisement… De plus, ils ne sont jamais supérieurs à deux. Même avec ce coefficient, nous poussons la dalle (ce qui est sous le sol de la terrasse) et même les poutres et piliers à la limite.

En ce qui concerne les piscines gonflables, même les facteurs de sécurité ou la répartition des charges ne suffisent pas.

D’autre part, il faut également considérer que les dalles ont une couche de compression qui redistribue la charge de sorte que cela est assumé par une plus grande partie de la structure, mais cette couche est plus conçue pour répartir des charges spécifiques, comme une étagère ou une baignoire. De hecho, hablando de bañeras, que se mencionan mucho en estos casos: llenar la bañera suelen ser unos 200 litros de agua (aka, 200 kg), una masa mucho menor que además sí puede distribuirse fácilmente, nada comparable con 3,5 toneladas d’eau.

Alors quelle piscine gonflable puis-je mettre sur ma terrasse ?

En continuant avec les chiffres que nous avons fait avant, théoriquement nous pourrions mettre n’importe quelle piscine sur la terrasse tant que nous ne la remplissions pas avec plus de 20 cm (cela donne la charge maximale de 2 kN/m2). Mais bien sûr, c’est littéralement un pied d’eau. Et là, en plus, il faut ajouter au calcul les occupants de la piscine (75 kg par adulte), car on ne peut pas les considérer immergés dans une poignée d’eau.

Donc, en gardant cela à l’esprit, la plus grande piscine que l’on devrait mettre sur la terrasse est une petite pour les bébés et remplissez-le jusqu’à 20 centimètres de haut au maximum.

Même avec une pataugeoire les charges peuvent dépasser celles prévues dans la structure

Par exemple, dans une piscine comme celle-ci d’un diamètre de 120 cm et d’une hauteur de 30 cm, jusqu’à 340 litres peuvent rentrer si on la remplit jusqu’en haut.

C’est déjà 3 kN/m2 (300 kg/m2 pour nous comprendre), 50 % de surcharge de calcul en plus. En effet, dans ce cas, la couche de compression est plus efficace pour redistribuer la charge, donc pour les calculs on peut considérer qu’elle est répartie sur une surface supérieure à celle occupée par la piscine. Même comme ça, il convient de ne pas les remplir au-delà de 20 centimètres, car la piscine n’est pas la seule chose sur une terrasse.

Dans le cas des balcons, une surcharge linéaire de 2 kN/m s’ajoute au calcul au bord du plancher, c’est-à-dire qu’ils sont calculés pour supporter un peu plus de poids. Cependant, nous avons préféré ne pas l’envisager pour différentes raisons : sur les balcons nous sommes plus encombrés, donc il y a plus de charges en dehors de la piscine, et cette charge linéaire a tendance à avoir plus d’effet sur le calcul des poutres et des poteaux que dans la dalle, qui a tendance à céder lorsqu’il s’agit de piscines dans des endroits où elle ne se touche pas.

Ben mon beau-frère en a une sur sa terrasse et c’est pas tombé

Et un homme qui fumait comme un charretier a vécu jusqu’à 105 ans.

Les terrasses avec piscines tombent. Arrive.

POUR DES CAUSES INCONNUES

« Pour des raisons inconnues, la terrasse a cédé et s’est effondrée sur le garage en contrebas » https://t.co/rxP6TIFevP – Connard 🧻 (@docorojete) 3 juin 2020

Donc pas de piscines sur les terrasses et sur les balcons. S’il vous plait. Si vous souhaitez vous rafraîchir, un tuyau d’arrosage ou, tout au plus, une « baignoire » ou son volume équivalent sur la terrasse.