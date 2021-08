pourquoi vous devriez voir Heels, la nouveauté de StarzPlay

Starzplay lance une nouvelle série ce dimanche sur sa plateforme de streaming. Le service vous accueille dans une série unique appelée Talons, avec nul autre que Stephen amell Oui Alexandre Ludwig, étoiles de Flèche Oui Vikings respectivement. L’histoire tourne autour d’une famille de lutteurs professionnels, même si, néanmoins, elle nous offre une foule d’autres questions qui méritent d’être analysées. Ici, on vous en dit plus sur son scénario pour que vous ne le manquiez en aucun cas.

Talons elle est réalisée par deux frères, qui malgré leur lien biologique ont des personnalités opposées. Il s’agit de Jack Oui As de pique, lutteurs professionnels du berceau qui doivent reprendre l’entreprise familiale après le décès de leur père. La vérité est qu’ils ont non seulement leurs différences au quotidien, mais aussi au-dessus du ring. Jack joue le personnage qui est souvent appelé « talon » ou méchant, tandis qu’Ace donne vie au « visage », considéré comme un combattant propre et héroïque.

Son père était l’un des représentants les plus actifs de la lutte professionnelle indépendante dans une petite ville de Géorgie, et s’est donc avéré être une perte irréparable à la fois pour sa famille et pour toute la communauté. Jack et Ace essaient tous deux de gérer leur départ et, en même temps, de diriger les combats organisés par le patriarche. Cependant, ils sont conscients que sans elle, rien n’est pareil. Et au milieu de tout cela, il y aura de la place pour différents conflits qui surgiront entre les deux.

Jack, l’aîné, tentera de tenir les engagements qu’il a avec l’entreprise et les autres combattants, tandis qu’Ace, à la personnalité apparemment rebelle et arrogante, est en réalité un jeune homme sensible et, peut-être, le plus tourmenté par la mort de son père. Ace ne cherchera un moyen de se retrouver qu’après cet épisode.

La chose intéressante à propos Talons c’est qu’il nous plonge dans un univers connu du public, peut-être, pour l’avoir vu dans différentes émissions de télévision, mais sous un angle très différent et inédit. Talons Il ne montre pas seulement ou superficiellement le business du catch, au contraire, il nous entraîne dans le drame d’une famille qui essaie de se reconstruire du mieux qu’elle peut. C’est-à-dire que de part le scénario et la structure argumentative, la série ne déçoit pas. En fait, cela surprend même. C’est à la fois profond, dramatique et excitant.

Michel Waldron est en charge de marquer ces points. Le scénariste de Loki et de Docteur Strange dans le multivers de la folie Il était non seulement en charge de la création de toute la série, mais aussi, avec le showrunner Mike O’Malley (Éhonté) sert de producteur exécutif.

Pendant ce temps, la touche du cinéaste Pierre Segal, connu du film 50 premières dates, peut être vu dans plusieurs des épisodes qu’il réalise. Quelle que soit la longueur des scènes, chacune nous invite à faire connaissance avec cette communauté géorgienne passionnée de catch. Chaque détail ici est important et Segal a beaucoup souligné ce qui ne se voit pas à l’œil nu. C’est sans aucun doute l’un des éléments les plus Talons. La possibilité de réfléchir à ce que l’on voit et, bien sûr, à ce que chaque personnage nous dit.

Et, en ce sens, le casting doit aussi se démarquer. Tellement de Louis Quoi Amell Ils surprennent avec deux personnages extrêmement différents de ceux qu’ils composaient. Dans TalonsLes deux construisent un lien fraternel très intense et tortueux, mais qui a besoin de guérir et, il ne fait aucun doute, que leur lien est spécial et engagé.

De plus, il accompagne très bien le casting secondaire, surtout, Alison lof comme Staci Spade, la femme de Jack, et qui non seulement essaie de gérer tous les conflits familiaux de son mari, mais cherche également un moyen de retrouver son identité et son indépendance en tant que femme.

Quand Heels sort sur StarzPlay

Talons cette première mondiale dimanche 15 août sur la plateforme de streaming premium STARZPLAY qui est présente dans Europe, Amérique latine et Japon, et sur toutes les plateformes STARZ aux États-Unis et au Canada.