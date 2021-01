Pourquoi vous devriez utiliser le navigateur de Samsung au lieu de Google Chrome

Navigateur série de Samsung ou Google Chrome? Quel est meilleur?

Sur les ordinateurs et les téléphones mobiles, Google Chrome est le navigateur préféré et le plus utilisé par la plupart des utilisateurs, mais évidemment pas le seul.

Google Chrome a de plus en plus de concurrence, en particulier sur les téléphones Android. Par exemple, les appareils Samsung ont leur propre navigateur Web qui, si vous avez essayé, vous aurez remarqué qu’il fonctionne très bien. Mais, Le navigateur de Samsung peut-il remplacer complètement Google Chrome?

Pourquoi utiliser le navigateur de Samsung au lieu de Google Chrome

Synchronisation entre les appareils Samsung

L’un des avantages de l’utilisation du navigateur Samsung est que si nous avons d’autres produits de la marque sud-coréenne, la synchronisation sera beaucoup plus facile sans avoir besoin de télécharger une autre application.

En vous connectant simplement à Samsung Cloud, nous aurons une synchronisation de toutes les informations telles que les signets, les mots de passe et autres. Donc dans le cas où votre écosystème est basé sur les produits Samsung, ce n’est pas une mauvaise option d’utiliser le navigateur série.

Mieux adapté que Google Chrome

Bien que Google Chrome soit destiné à être utilisé sur des milliers d’appareils Android tels que les mobiles ou les tablettes, Le navigateur Web de Samsung est uniquement destiné à être utilisé dans les produits de la société sud-coréenne. Autrement dit, son interface est créée pour être adaptée aux produits Samsung.

Le navigateur Web de Samsung est beaucoup plus facile à utiliser sur un Galaxy S20, par exemple, que sur Google Chrome. Plus facile à utiliser d’une seule main, une meilleure disposition (et avec un meilleur sens) des commandes sans oublier la possibilité de personnaliser le navigateur pour une meilleure expérience utilisateur, ce qui ne peut malheureusement pas être fait avec Chrome. C’est-à-dire, son interface dépasse de loin celle de Google Chrome.

De plus, des bloqueurs de publicités ennuyeux qui inondent certaines pages Web ils fonctionnent beaucoup mieux dans le navigateur Samsung que dans Google Chrome.

Fonctionne vraiment bien

Ce qui précède ne serait d’aucune utilité si, lors de l’utilisation du navigateur Samsung, cela ne fonctionnait pas bien, mais la vérité est que ce n’est pas le cas. Non seulement vous pouvez changer le moteur de recherche par défaut de Google pour d’autres comme DuckDuckGo, Bing ou Yahoo! mais l’expérience lors de son utilisation est rapide, simple et très conviviale.

Il a également la lecture vidéo automatique désactivée par défaut, le scanner de code QR, une option pour ouvrir des liens dans d’autres applications et de nombreuses autres options vraiment utiles qui faire du navigateur de Samsung un outil vraiment complet.

Attention, nous ne disons pas que Google Chrome est pire que le navigateur Samsung ou que ce dernier est plus rapide, nous disons seulement que la différence entre l’un et l’autre n’est pas si grande et que dans le cas d’un appareil Samsung, il n’est pas du tout déraisonnable d’utiliser votre navigateur standard au lieu de Google Chrome.

