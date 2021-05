Pourquoi vous avez besoin d’un «  bureau pour les genoux  » (et comment choisir le meilleur)

Permettez-moi de commencer cet article par une confession: j’en ai écrit la plupart depuis le canapé.

Mais grâce à mon fidèle bureau pour les genoux, c’était plus confortable qu’il n’aurait pu l’être autrement. En calant mon ordinateur portable sur une surface inclinée, le bureau sur les genoux aide à rapprocher l’écran du niveau des yeux pendant que je me prélasse, de sorte que je n’ai pas à me tordre le cou autant. La surface plane aide également à garder l’ordinateur portable bien ventilé, ce qui me permet de pousser l’ordinateur portable à ses limites sans faire fondre mes cuisses.

J’ai découvert les bureaux pour la première fois il y a quelques années, mais je me suis finalement motivé pour en acheter un au printemps dernier. Maintenant, je ne sais pas comment je suis resté si longtemps sans un.

Mon bureau d’ordinateur portable particulier est un morceau de plastique de 28 € d’une société appelée HUANUO, avec un rembourrage en forme de sac de haricots en dessous, des réglages de hauteur réglables et un plateau de souris à encliqueter. Il s’adapte confortablement à un ordinateur portable de 15 pouces avec environ un pouce de réserve de chaque côté.

Ce n’est cependant pas la seule option. Les bureaux de tour sont disponibles dans de nombreuses formes et tailles Supprimez le lien non-produit, et ils coûtent généralement entre 20 € et 50 €. Si vous êtes intéressé par une informatique de canapé plus confortable, voici quelques facteurs à prendre en compte:

Jambes ou rembourrage: Alors que mon bureau repose directement sur mes jambes avec des coussinets en dessous, d’autres ont des jambes rétractables qui reposent de chaque côté de votre corps. Cette approche est peut-être moins propice à toutes les façons dont nous nous repositionnons tout en nous prélassant, mais la conception est meilleure pour le lit et peut plus facilement servir de colonne montante d’écran sur votre bureau.

Lapgear La plupart des bureaux sous-abdominaux ont un rembourrage en dessous pour garder vos jambes confortables.

Montants d’inclinaison: Prenez note de l’inclinaison naturelle du bureau sur les genoux que vous regardez sur des sites comme Amazon. Certains ont un rembourrage plus haut au niveau des genoux pour que l’ordinateur portable soit incliné, tandis que d’autres ont un amorti plus plat. Un peu d’inclinaison est utile pour la posture car cela amène l’écran à un niveau supérieur, mais cela fera également glisser votre souris vers le bas pendant que vous ne la tenez pas. Considérez une surface plane si vous vous en tenez principalement à une souris externe.

Hauteur réglable ou non: C’est probablement la plus grande décision que vous aurez à prendre. Alors que de nombreux bureaux de tour se composent simplement d’une surface plane avec des coussins en dessous, certains – y compris mon HUANUO – ont des niveaux de hauteur réglables. Être en mesure d’ajuster la hauteur de votre écran est bien, mais avoir à gérer des pièces mobiles est également plus compliqué. Il y a quelque chose à dire pour sortir un bureau pour les genoux et l’utiliser tout de suite sans faire d’histoires.

Matériau de surface: S’il y a un gros coup contre mon choix de bureau pour les genoux, c’est l’utilisation de plastique gris grinçant partout. D’autres offrent des surfaces en grain de bois et des bords arrondis, et certains ont même des coussins en tissu à motifs en dessous, les aidant à se fondre dans le décor de votre salon. Je n’ai pas trouvé de bureaux à hauteur réglable avec des surfaces en bois qui n’utilisaient pas de pieds rétractables au lieu de rembourrage, alors j’ai opté pour une approche plus utilitaire.

Poignet ou bouchon: À moins que l’ordinateur portable de votre choix ne soit trop lourd ou qu’il n’ait de solides poignées en caoutchouc, il glissera probablement sur n’importe quel bureau incliné. Certains bureaux de genoux atténuent cela en incluant une lèvre sur le fond, tandis que d’autres ont des poignets rembourrés à la place. Ce dernier semble plus agréable en théorie, mais trop de rembourrage peut également forcer vos mains dans une position de frappe qui pourrait ne pas sembler naturelle. En fait, j’ai essayé et retourné un bureau avec un rembourrage de poignet pour cette raison.

Lapgear Certains bureaux de tour ont des tiroirs cachés pour les fournitures de bureau ou des télécommandes de rechange.

Doodads divers: En plus de tous les facteurs ci-dessus, certains bureaux de tour se distinguent par d’autres fioritures. Vous pourriez en voir avec des rainures pour soutenir un téléphone ou une tablette, et d’autres avec un espace de stockage pour vos fournitures de bureau.

Ensuite, il y a l’option pour un espace dédié à la souris, soit via un tapis de souris ou un plateau amovible. Pour ceux d’entre vous qui possèdent des ordinateurs portables de jeu, c’est peut-être le complément le plus précieux de tous. Après tout, si vous vous installez sur le canapé avec votre ordinateur portable, vous pouvez aussi bien l’utiliser pour plus que simplement travailler.

