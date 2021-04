Pourquoi voulons-nous qu’Addison Rae soit la nouvelle Britney Spears?

Avec près de 700 millions d’utilisateurs mensuels, TikTok a complètement explosé. Et cela crée une nouvelle génération de célébrités qui ont gagné en notoriété sur l’application.

L’un des plus grands noms de TikTok jusqu’à présent a été Addison Rae Easterling, un Louisiane de 20 ans qui a déjà rassemblé plus de 79 millions d’abonnés sur la plate-forme.

Et maintenant qu’Addison Rae commence à se diversifier dans des formes de divertissement plus traditionnelles, elle fait des comparaisons avec une autre star de la Louisiane qui a commencé tôt sa carrière musicale – Britney Spears.

Bien sûr, être comparé à quelqu’un d’aussi emblématique que Spears est un compliment sérieux, mais dans le cas de Rae, cela pourrait aussi signifier quelque chose de différent – et quelque peu dérangeant.

Après tout, si nous sommes tous si inquiets pour le mouvement #FreeBritney, pourquoi sommes-nous si impatients de trouver une nouvelle Spears à Addison Rae?

À ce stade, il semble que le TikToker soit emballé d’une manière qui ressemble étrangement à la façon dont Spears était positionnée au début de sa carrière.

Compte tenu de ce que Spears a vécu et du mouvement massif pour la «libérer» des griffes et des limites de sa tutelle, il est à tout le moins discutable, sinon profondément préoccupant, que nous semblions avoir soif d’une autre version de la tragique pop star adolescente – une personne qui devra peut-être être «libérée» elle-même à l’avenir.

Y a-t-il quelque chose de différent à propos de Rae, ou répétons-nous l’histoire, n’en ayant rien appris?

Comme nous l’avons vu dans le passé avec des TikTokers comme Charli D’Amelio, gagner en renommée sur TikTok peut également se traduire par l’obtention de représentations d’agences réelles et d’offres de divertissement en dehors de l’application. Comme Addison Rae a déjà une base de fans massive et éprouvée, il n’est pas surprenant qu’elle ait pu se développer si rapidement.

En mars 2021, Rae a sorti son premier single, « Obsessed », une chanson consacrée à l’amour de soi. Tout comme beaucoup des premiers singles de Spears, il est optimiste, coquelicot et accrocheur.

Et aussi comme Spears, le clip implique une chorégraphie très sexy, des danseurs de sauvegarde et beaucoup de tenues risquées, évoquant les vibrations « … Baby One More Time » et « I’m A Slave 4 U ».

Ce n’est pas seulement la musique dans laquelle Rae se lance la tête la première non plus. Elle devrait également jouer dans Netflix Il est tout ça, un remake du hit des années 90, permuté entre les sexes, Elle est tout ça.

Cela pourrait être le début de quelque chose de vraiment énorme pour Rae à un si jeune âge, mais c’est une préoccupation très réelle que sa carrière soit terminée avant qu’elle n’ait une chance de commencer.

Après que Rae ait interprété « Obsessed » sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, il est devenu clair qu’elle imite Spears de manière intentionnelle. Tout, de sa garde-robe à la chorégraphie en passant par les cheveux blonds, criait Spears, et bien sûr, les fans l’ont compris.

Des danseuses de sauvegarde comme celles présentées dans les vidéos et les performances de Britney la rejoignirent sur scène, et son haut portant le ventre ressemblait à quelque chose que Spears aurait facilement porté il y a 20 ans.

Même ses récentes vidéos TikTok font ressembler Rae Carrefour-era Spears. C’est étrange.

Les comparaisons de Britney Spears sont constantes – et Addison Rae a admis avoir été inspirée par la chanteuse pop.

Parler à Vogue, elle a dit: « Quand j’étais jeune, [my mom] écoutait toujours de la musique des années 90 et 2000, donc j’ai été incroyablement influencé par cela. Beyoncé, J.Lo, Britney Spears, Katy Perry, il y a tellement d’artistes et auteurs-compositeurs qui m’inspirent. Il y a un tel lien émotionnel que les gens ont avec leurs chansons; ils changent les gens.

Il est difficile de ne pas croire que Addison Rae est intentionnellement commercialisé comme une nouvelle Britney Spears.

Bien que la majeure partie du compte TikTok de Rae soit juste qu’elle soit elle, maintenant qu’elle se lance dans une plus grande carrière, elle n’est pas la seule en charge de choses comme se coiffer et décider à quoi ressembleront ses vidéos musicales et ses performances.

Elle est gérée professionnellement par WME depuis janvier 2020, une agence qui représente d’énormes stars comme Jennifer Garner et Jude Law, il ne fait donc aucun doute que les personnes qui travaillent avec elle en arrière-plan savent ce qu’elles font.

Depuis qu’il y a des femmes dans l’industrie du divertissement, on s’attend à ce qu’elles aient l’air et s’habillent d’une certaine manière – ce n’est pas nouveau.

Mais le fait que quiconque avec qui travaille Rae semble suivre le livre de jeu de Britney Spears est définitivement préoccupant.

Il est difficile de contester le fait que Spears a connu un succès énorme au cours de sa longue carrière, y compris des millions de ventes d’albums, des tournées à guichets fermés et des résidences à Las Vegas. Mais sa carrière est-elle la meilleure après celle de Rae?

Le moment des débuts grand public d’Addison Rae au milieu des conversations publiques autour de Britney Spears est préoccupant.

Bien que le mouvement #FreeBritney existe depuis des années maintenant, il a de nouveau fait la une des journaux après la sortie du Encadrement Britney Spears documentaire et le récent retour de Spears à la cour dans sa bataille pour la tutelle.

L’article continue ci-dessous

Spears elle-même a déclaré dans la légende d’un message sur son compte Instagram qu’elle avait «pleuré pendant deux semaines» et qu’elle était «gênée par la lumière dans laquelle ils m’ont mis».

Le documentaire offre une vision sombre de la façon dont nous traitons les femmes dans le divertissement, et il y a longtemps que cela prend fin.

Et pourtant, nous y sommes, en train de construire de jeunes stars comme Rae pour suivre les traces qui pourraient la conduire à subir un sort similaire.

Alors que Rae commence à se créer une plus grande carrière, elle est déjà confrontée à de nombreuses critiques.

À plusieurs reprises, Rae a été accusée de «pêche noire» et d’avoir négligé de créditer les créateurs noirs responsables de la chorégraphie des danses pour lesquelles elle est devenue virale, en particulier lors de sa récente apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon.

Rae a dit TMZ qu’elle aime et soutient les créateurs noirs auxquels elle emprunte, mais ce n’est pas suffisant pour la sortir du trou dans lequel elle s’est engagée, et les mêmes personnes qui semblent tirer les ficelles de sa carrière musicale ne semblent pas lui offrir lui donner toutes sortes de conseils sur la façon d’aborder des situations comme celle-ci, de lui présenter des excuses et de changer son comportement d’une manière qui compte vraiment.

Sommes-nous en train de faire échouer une autre jeune femme comme nous l’avons fait avec Britney Spears?

Alors que nous regardons les médias et l’industrie de la musique répéter les mêmes erreurs qu’ils ont faites avec Britney Spears, il est facile de se sentir cynique, même si tôt dans la carrière de Rae.

Comment pouvons-nous être en colère contre des gens comme Diane Sawyer interrogeant une jeune Spears sur sa sexualité à la télévision ou les personnes de sa vie qui ne la recherchaient pas quand elle se débattait le plus et, en même temps, encourageaient Rae comme elle est faite pour s’intégrer dans le moule Spears?

Rae a évidemment du talent, et elle est assez intelligente pour avoir construit son propre suivi sur une application à partir de zéro à un si jeune âge.

À ce stade, il semble que les gens ne lui attribuent pas le mérite – ou ne la guident pas correctement dans ses décisions et sa carrière – et cela pourrait finir par avoir des conséquences déchirantes.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.