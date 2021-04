Pourquoi votre mobile prend-il des photos floues et ce que vous pouvez faire pour y remédier

Avant de changer de téléphone, essayez ces conseils si vos photos sont floues.

Photographie et montage sur Android

L’une des utilisations que nous donnons le plus à nos appareils mobiles – en plus de la navigation sur les réseaux sociaux – c’est prendre des photos.

Car en effet, les smartphones sont devenus les meilleurs substituts aux appareils photo traditionnels puisque, contrairement à ceux-ci, Nous transportons le mobile avec nous pratiquement 24 heures sur 24.

Les téléphones avec le meilleur appareil photo du marché

Mais malgré toutes nos tentatives, il n’y a aucun moyen. Notre appareil prend des photos floues et nous ne pouvons pas les publier sur Instagram par honte. Y’a t’il un moyen d’arranger cela?

Comment résoudre le problème que notre smartphone prend des photos floues

Que notre appareil mobile prenne des photos floues ne devrait pas nous inquiéter. La plupart du temps, cela se résout assez facilement Et cela ne signifie pas que le smartphone ou l’objectif est endommagé.

Donc, si l’un d’entre vous a ce « problème », quoi essayer de faire ce qui suit.

Ne déplacez pas votre smartphone lorsque vous prenez une photo

Si vous n’avez pas un très bon pouls, vous avez peut-être remarqué que lorsque vous essayez de prendre des photos, vous déplacez beaucoup votre smartphone. Cela peut être l’une des raisons pour lesquelles les photos sont floues et c’est que selon le modèle de mobile, il faudra être totalement immobile pour prendre de bonnes photos.

Solution? Améliorez cette impulsion ou achetez un cardan stabilisateur.

Lentilles sales

L’une des principales raisons pour lesquelles les photos sont floues, c’est parce que les lentilles sont sales. Gardez à l’esprit que nous transportons toujours notre mobile avec nous et le laissons sur n’importe quelle surface, il est donc fort possible qu’au fil des jours, la saleté s’accumule sur les objectifs de la caméra.

Solution? Vraiment simple. Avec un chiffon doux ou une peau de chamois pour nettoyer les verres, nous procéderons au nettoyage de la saleté.

Prenez votre temps pour prendre la photo

Le rush n’est pas un bon conseil et moins en photographie. Bien que la plupart des smartphones modernes aient une mise au point automatique pour ceux d’entre nous qui ne sont pas des experts en photographie, il est possible que beaucoup d’entre eux soient flous car nous abusons de la mise au point manuelle de notre appareil.

Pour tout cela, il est préférable de prendre un peu de temps pour préparer la photo et faire la mise au point, de cette façon nous améliorerons notre façon de prendre des photos d’une manière incroyable.

Enfin … le smartphone n’en donne pas plus

Malheureusement, un smartphone à 100 € ne fait pas la même chose qu’un smartphone à 1000 €. Il ne prend pas non plus les mêmes photos. Nous entendons par là que dans le cas d’un ancien smartphone bas de gamme, la faute n’est pas la vôtre mais votre appareil mobile.

Heureusement aujourd’hui même les terminaux les plus basiques prennent plus que des photos correctes Donc, si malgré tout ce qui précède, la qualité des photos est encore horrible, nous vous recommandons de changer votre smartphone pour l’un d’entre eux. Ils sont bons, beaux et surtout pas chers.

