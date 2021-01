WandaVision est venu à Disney + pour montrer les aventures du célèbre couple de super-héros Marvel. Les trois premiers épisodes ont laissé les téléspectateurs dans l’attente, ont généré plus de questions que de réponses et ont partagé peu d’informations. Ce qui est clair dans la série, c’est la grande relation que les protagonistes entretiennent. Cependant, il n’en a pas toujours été ainsi: dans les bandes dessinées, ils ont eu une confrontation qui a conduit à la haine. Qu’est-ce qui s’est passé?

L’histoire d’amour entre les deux a commencé avec l’arrivée de Vision dans les vengeurs. Wanda a commencé à avoir des sentiments pour lui, même s’il y avait un obstacle: c’était un androïde qui ne pouvait pas ressentir d’affection. Cependant, lorsque la sorcière écarlate était en danger, Victor Shade a été envahi par une colère qui l’a fait sauver et commencer une relation amoureuse malgré les critiques des autres.

Ensemble, ils se sont battus dans les Avengers jusqu’à ce qu’ils décident de se retirer dans la banlieue du New Jersey. Ali a subi de graves attaques d’êtres surnaturels qui voulaient détruire Wanda. Les menaces ont atteint Agatha Harkness, qui était le professeur de Scarlet Witch et a failli être tuée sur le bûcher. Finalement, le couple a réussi à surmonter les problèmes et les jumeaux: Billy et Tommy sont venus au monde.







Pourquoi Vision déteste-t-elle Wanda dans les bandes dessinées?

Tout a définitivement changé la journée Vision a été capturée par une faction secrète du gouvernement pour être démantelée. Pendant qu’il était reconstruit, il n’a jamais récupéré ses ondes cérébrales et ses sentiments pour Wanda avaient disparu. La sorcière a essayé par tous les moyens de remédier à la situation, mais sans succès.

En colère contre la situation Wanda s’est séparé de Vision en arguant que les vœux de leur mariage n’avaient plus de sens parce qu’il était mort quand il avait été désarmé.. Si la relation semblait rompue, le pire manquait toujours: Scarlet a manipulé l’androïde pour lancer une attaque directe sur le manoir des Avengers.

Shade n’a jamais pardonné à son ex-femme pour l’avoir utilisé avec l’intention de nuire à ses amis et c’est pourquoi une véritable haine est née devant elle. Il a commencé une nouvelle vie en tant que vengeur, a élevé sa propre famille et il a retrouvé le bonheur qu’il avait perdu avec Wanda.