Pourquoi Vin Diesel et The Rock ont-ils du bœuf ?

Johnson a confirmé cette semaine qu’il ne serait plus là Vite films, ce qui a laissé les fans se demander si lui et Diesel ont eu une autre querelle.Le personnage de l’agent fédéral de chasse aux primes de The Rock, Luke Hobbs, a fait ses débuts en 2011 dans Fast Five. Depuis, la star a figuré dans Vite 6 et 7, ainsi que Le destin des furieux et bien sûr le film dérivé, Hobbs et Shaw.

Dwayne ‘The Rock’ Johnson à la première de ‘Hobbs and Shaw’ (Crédit: PA)

Johnson n’est pas revenu pour Rapide 9, qui est sorti en juin 2021, en raison d’affrontements de tournage avec Hobbs et Shaw. Il avait auparavant donné l’impression qu’il avait laissé ses options ouvertes pour l’avenir Vite films, mais a maintenant confirmé qu’il s’en irait.

Il n’est pas clair pour le moment s’il jouera dans d’autres spin-offs (tant que Vin Diesel n’y sera peut-être pas ?).

Pourquoi Vin Diesel et Dwayne Johnson ont-ils du bœuf ?

En juin La santé des hommes problème de promotion F9, Vin Diesel a essentiellement dit que la performance de Johnson dans les précédents Vite les films étaient dus à lui (en tant que producteur) et à ses tactiques « d’amour dur ».

Il a déclaré: « Je pourrais donner beaucoup d’amour dur.

« Pas Felliniesque, mais je ferais tout ce que j’aurais à faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis. »

En réponse aux commentaires faits, Johnson a déclaré Le journaliste hollywoodien: « J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde s’est moqué de ça. Et je vais m’arrêter là. »

« Et que je leur ai souhaité bonne chance. Je leur souhaite bonne chance sur Rapide 9. Et je leur souhaite bonne chance pour Rapide 10 et Rapide 11 et le reste du Rapide furieux les films qu’ils font qui seront sans moi. »

Mais ce n’est pas la première fois que Johnson et Diesel s’affrontent.

Vin Diesel (Crédit : PA)

En 2016, quand Le destin des furieux était en train d’être filmé, a déclaré Jonson TMZ comment ses co-stars masculines étaient des « culs de bonbons » non professionnels.

Il a déclaré: « Mes co-stars féminines sont toujours incroyables et je les aime. Mes co-stars masculines sont cependant une autre histoire. »

« Certains se comportent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas. Ceux qui ne le font pas sont trop idiots pour faire quoi que ce soit à ce sujet de toute façon. Candy ass. »

Il a ensuite ajouté: « Quand vous regardez ce film en avril prochain et qu’il semble que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang bouillonne légitimement, vous avez raison. » Aïe.

Il n’a pas donné de noms, mais les fans ont supposé que c’était à Diesel Johnson que faisait référence.

En 2017, quand Rapide et furieux 7 a été confirmé, ont indiqué des sources proches des acteurs TMZ qu’ils avaient écrasé le bœuf et que c’était potentiellement sur « l’immobilier », qui est le jargon du film pour qui obtient la plus grande scène d’action, qui montre le plus son corps, qui obtient la fille la plus chaude, etc. l’acteur brille dans le film.

Donc, en gros, cela se résume à deux gros ego hollywoodiens qui ne sont pas du même avis.