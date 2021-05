Pourquoi Venom 2 a donné un nouveau look à Cletus Kasady de Woody Harrelson

Avec la sortie de la bande-annonce Venom: Let there Be Carnage, les fans ont enfin leur premier aperçu de l’arrivée très attendue du symbiote diabolique Carnage. Le méchant partage un corps hôte avec Cletus Kasady, un tueur en série sociopathe joué par Woody Harrelson. Kasady a été taquiné pour la première fois dans la scène du générique de fin dans l’original Venin film. Cette fois-ci, le personnage de Harrelson n’a plus les cheveux roux sauvages et bouclés, mais apparaît avec une coupe de cheveux beaucoup plus pimpante et non enfermé dans une camisole de force. Selon Andy Serkis, le directeur de Venom: Que le carnage soit, Kasady a subi des changements sombres depuis le film original, d’où son nouveau look.

« Nous voulions donner le sentiment qu’il est là depuis un certain temps et qu’il a traversé divers changements. … pour que nous puissions vraiment [see] qu’est-ce qui se passe avec l’obscurité du personnage. «

Dans Marvel Comics, Venom a commencé comme un méchant brutal et sanglant. Après l’explosion de la popularité du personnage, il a été décidé de le transformer en anti-héros. À cette fin, Carnage a été conçu pour être bien pire en tant que méchant, juste pour rendre Venom bien en comparaison. En conséquence, Carnage est essentiellement devenu une version du Joker avec des pouvoirs divins. Selon Serkis, Cletus ressent une parenté particulière avec le personnage principal de Tom Hardy, le journaliste en difficulté Eddie Brock, et pas seulement parce qu’ils accueillent tous les deux de puissants symbiotes extraterrestres.

« Ils ont tous les deux eu une éducation étrange avec des relations étranges avec leurs parents et leurs familles. Et il y a une solitude inhérente qu’ils reconnaissent l’un dans l’autre. Cletus tend la main et ne parlera qu’à Eddie Brock. a appris qu’il est le seul à qui il parlera. Et les flics, par conséquent, veulent qu’Eddie entre et enquête et essaie de découvrir où se trouvent certains des corps, certains des nombreux corps des victimes de Cletus. «

Dans les bandes dessinées, Carnage est en fait l’un des nombreux descendants de Venom. On ne sait pas si le film ira dans une direction similaire en ce qui concerne la relation entre Venom et Carnage. Ce que Serkis a révélé, c’est qu’Eddie Brock a une raison personnelle de jouer sur sa supposée « connexion » avec Kasady, car cela lui donne un « in » avec le célèbre tueur en série qui pourrait mener à une grande rafle de nouvelles.

« Il est en mission. Mais aussi, il ne se sert que de la façon dont Eddie peut l’être. Il veut y entrer et peut-être qu’il peut faire une histoire, revenir à ce qu’il veut faire le plus, c’est-à-dire écrire et l’écrit et le fait d’être journaliste. Donc, cela met vraiment en place la confrontation, ou la fausse relation, qu’Eddie prétend avoir en quelque sorte avec Cletus, afin d’en tirer des informations. «

Réalisé par Andy Serkis, Venom: Let There Be Carnage met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock / Venom, Woody Harrelson comme Cletus Kasady / Carnage, Michelle Williams comme Anne Weying, Reid Scott comme Dr Dan Lewis, Naomie Harris, Stephen Graham, Sean Delaney et Larry Olubamiwo. Le film arrive en salles le 17 septembre. Cette histoire est née à l’IGN.

