Pourquoi Vanessa Bryant a-t-elle appelé Nike ? Fuite de chaussures Mambacita expliquée

Vanessa Bryant s’est rendue sur Instagram pour interroger Nike sur la sortie apparente d’une collaboration de chaussures avec laquelle elle dit ne pas être d’accord.

Quelque temps après la mort de son mari, quintuple vainqueur du championnat NBA, Kobe Bryant, et de leur fille, Gianna début 2020, Vanessa Bryant a entamé des discussions avec Nike concernant une collaboration sur une chaussure en l’honneur de Gianna.

Les chaussures allaient présenter des détails en noir et blanc et s’appeler « Mambacita », un surnom donné à Gianna, et porteraient également le numéro « 2 » – le numéro de maillot de Gianna – en lettres dorées, ainsi que les noms d’elle et de Kobe.

Selon Vanessa, les chaussures étaient de sa propre conception, des couleurs au motif, même les détails intérieurs de la chaussure.

Pourquoi Vanessa Bryant appelle-t-elle maintenant Nike pour ses chaussures Mambacita ?

Le drame a commencé lorsque des images divulguées des chaussures Mambacita ont fait surface.

Des marques comme Bleacher Report Kicks ont partagé des images des chaussures conçues par Vanessa, bien que rebaptisées « Mamba Forever ». Selon les images, les chaussures allaient sortir « plus tard cette année ».

Les chaussures, cependant, avaient été produites sans le consentement de Vanessa et n’avaient jamais été approuvées par elle pour la libération.

Le produit des chaussures était censé aller à la Fondation Mamba & Mambacita Sports.

Malheureusement, les chaussures n’ont pas été approuvées pour la vente ou la fabrication, car Vanessa a décidé de ne pas renouveler le contrat de longue date de Kobe avec Nike.

Après que les images divulguées ont fait surface, Vanessa a partagé son indignation sur Instagram.

« Nike n’a envoyé aucune de ces paires à moi et à mes filles », a-t-elle écrit. « Je ne sais pas comment quelqu’un d’autre a mis la main sur des chaussures que j’ai conçues en l’honneur de ma fille Gigi et nous pas. J’espère que ces chaussures ne se sont pas vendues.

Photo : Instagram / Vanessa Byrant

Le message de Vanessa présentait également une image d’une personne non identifiée tenant les chaussures Mambacita, révélant que Nike ne semble pas avoir abandonné le projet après tout.

Comment les chaussures Mamabacita de Nike ont-elles été divulguées?

Dans ses histoires Instagram, Vanessa a ensuite partagé un tweet disant qu’un détaillant de chaussures au Royaume-Uni, Foot Patrol, avait sorti quelques paires par accident.

Photo : Instagram / Vanessa Byrant

Selon Sneaker News, la société a envoyé par erreur les chaussures Mambacita au lieu de leurs chaussures Kobe Protro « Hall of Fame ».

Les chaussures sont également épuisées sur des sites de revente comme Goat et Fight Club.

Tout ce fiasco semble être un cas de « porte dérobée », une pratique dans laquelle une entreprise vendra ses actions à des individus bien rémunérés avant que le produit n’atteigne le marché.

Il y a quelques années, plusieurs employés de Foot Locker ont été surpris en train de backdoorer des Air Jordan 1 Royals.

Dans le cas de Foot Locker, les employés tenaient quelques paires de chaussures derrière le comptoir pour ceux qui participaient à leurs tombolas privées. Pendant ce temps, les clients qui ont fait la queue pendant des heures sans participer au backdoor se sont fait dire que les Air Jordan étaient épuisées.

Ce qui était censé être un projet très significatif pour les Bryants semble maintenant avoir fait de la famille des victimes de la porte dérobée de Nike, la partie la plus tordue étant que des personnes aléatoires sur Internet ont la chaussure conçue par Vanessa, alors qu’elle ne les a même pas elle-même .

Nike était en pourparlers pour fabriquer deux autres chaussures avec Vanessa, bien que leur partenariat se soit peut-être effondré.

Nike n’a pas encore réagi à la situation.

Kat Mackay est une écrivaine qui couvre la culture pop et les bonnes nouvelles pour YourTango.