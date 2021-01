Pourquoi utiliser YouTube comme application Web progressive

Si vous avez un mobile avec peu de ressources, vous pouvez désormais utiliser YouTube comme PWA.

L’un des avantages d’Android C’est l’immense quantité d’applications que nous pouvons installer depuis son magasin d’applications, le Play Store.

Malheureusement, soit parce que la mémoire de notre appareil n’atteint pas ou parce que ladite application n’est pas compatible avec notre appareil, plusieurs fois nous nous retrouvons sans pouvoir installer un autre outil très utile. Ou prenez l’exemple de Huawei et de l’impossibilité d’exécuter une application dépendant des services Google.

Cependant, il existe une alternative à tout cela. Au lieu de télécharger une application depuis le Play Store, il y a la possibilité d’utiliser une Progressive Web App (PWA). Le service vidéo Youtube a récemment été ajouté à cette liste PWA et c’est honnêtement un bon moment pour «l’installer» sur notre appareil Android.

Pourquoi utiliser Youtube comme PWA

Mais qu’est-ce qu’une PWA? Il s’agit d’applications Web qui utilisent les dernières technologies disponibles dans les navigateurs, pour offrir l’expérience la plus complète possible, avec une interface et un certain nombre de fonctionnalités qui ont très peu à envier à celles des applications natives.

Pour les activer, il vous suffit d’accéder au navigateur de votre appareil, d’accéder au lien en question (dans ce cas www.youtube.com) et envoyer le raccourci vers l’écran d’accueil. Par conséquent, pourquoi utiliser YouTube ou toute autre application comme PWA et ne pas la télécharger depuis le Play Store?

Les avantages sont nombreux:

Des performances supérieures : les performances de l’application ne dépendent pas de l’appareil mais s’exécutent directement depuis Internet.

: les performances de l’application ne dépendent pas de l’appareil mais s’exécutent directement depuis Internet. Consomme moins : Ils ne nécessitent pas de stockage sur le smartphone et ne consomment pas de RAM lors de l’exécution, ils sont donc intéressants pour les téléphones plus anciens.

: Ils ne nécessitent pas de stockage sur le smartphone et ne consomment pas de RAM lors de l’exécution, ils sont donc intéressants pour les téléphones plus anciens. Chargement instantané du contenu : En ne nécessitant pas de ressources smartphone, ces «applications» se chargent instantanément.

: En ne nécessitant pas de ressources smartphone, ces «applications» se chargent instantanément. Moins de travail et besoin d’investissement lors de leur développement– Pas besoin pour le développeur de les mettre constamment à jour.

Pour tout ça c’est une très bonne nouvelle que YouTube peut désormais être exécuté en tant que PWA Cela permettra à de nombreux appareils anciens de voir les meilleures vidéos sur la plate-forme Google sans installer aucune application. Nous sommes tous conscients que les applications sont de plus en plus lourdes et consomment plus de ressources, les PWA sont donc l’excuse parfaite pour continuer à utiliser cet ancien mobile et économiser quelques euros.

