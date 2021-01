Pourquoi utiliser l’application de messagerie Signal au lieu de WhatsApp et Telegram

Au cours des derniers jours, l’application de messagerie instantanée Whatsapp a commencé à envoyer une notification à ses utilisateurs dans laquelle il les a avertis d’un changement dans leurs politiques de traitement des données. Le changement et la manière dont il se fera (les utilisateurs qui ne l’accepteront pas seront obligés de cesser d’utiliser l’application) ont cependant incité de nombreuses personnes à chercher en masse une alternative. Parmi ceux-ci, l’un des plus connus est certainement Telegram, même si à ces heures les antennes de ceux qui surfent sur le net sont tous pointant vers une autre application: ces derniers jours, en effet, de nombreux utilisateurs qui, en conjonction avec le choix d’abandonner WhatsApp, ont décidé de passer à Signal.

Qu’est-ce que le signal

Née en 2014, Signal est une application de messagerie aux caractéristiques similaires à celles des autres alternatives, et qui est proposée comme particulièrement attentive à la vie privée. En effet, contrairement à toutes les autres alternatives populaires, l’application ne contient aucune donnée utilisateur sur ses serveurs et protège les conversations qu’elle contient avec des algorithmes de cryptage ouverts. Ces caractéristiques lui ont valu au fil du temps un approbation par l’analyste Edward Snowden mais aussi – plus récemment – par le personnel de la Commission européenne. En raison de ses fonctionnalités de sécurité et de transparence, l’application a en fait été préférée à WhatsApp pour toutes les communications non officielles entre les employés et le personnel de l’institution.

Parce que Signal fait partie des applications les plus sûres

L’exode de WhatsApp qui s’est produit ces derniers jours peut être retracé jusqu’à la nouvelle notification envoyée aux utilisateurs de l’application, tandis que l’arrivée dans Signal dépend en grande partie d’un tweet de l’entrepreneur et milliardaire Elon Musk, qui a publiquement conseillé de passer à l’alternative. D’une part, en effet, Telegram est depuis longtemps réputé pour la protection à laquelle il soumet les conversations des utilisateurs et pour ne pas être avide de données statistiques pour l’envoi de publicité; d’autre part, les algorithmes protégeant les chats restent entre les mains des développeurs d’applications, tandis que ceux qui gardent Signal sont ouverts et amélioré par la communauté.

Comment utiliser Signal

Par rapport à WhatsApp et Telegram, Signal manque de fonctionnalités supplémentaires qui peuvent manquer à certains utilisateurs, telles que histoires, autocollants et sauvegardes cloud. Tout le reste de l’expérience de messagerie mise à disposition par les applications Facebook et Pavel Durov est également présent dans Signal: des notes vocales aux pièces jointes au format image, audio et vidéo, en passant évidemment par les appels et les appels vidéo, l’utilisation sur les ordinateurs, les messages à disparu, sauvegardes locales et discussions de groupe. Le seul vrai problème avec Signal est que tout utilisateur intéressé à l’utiliser pour le moment devra convaincre ses contacts de passer à une application autre que WhatsApp.

Après tout, Signal connaît beaucoup de succès en quelques jours: c’est parmi les applications les plus téléchargées sur les stores numérique dans plusieurs pays et Facebook est suffisamment intimidé pour avoir acheté les publicités associées pour détourner les utilisateurs qui recherchent réellement Signal vers son Messenger. Le chemin pour devenir un véritable adversaire du géant mis en place par Zuckerberg est cependant encore long et raide.

Déplacer les chats de WhatsApp vers Signal: comment cela fonctionne pour les groupes

L’une des façons d’inviter autant d’amis que possible à Signal en même temps est transférer directement les discussions de groupe d’une application à une autre. Pour ce faire, créez simplement un groupe sur Signal avec au moins deux participants et visitez les paramètres du groupe nouvellement créé, à partir duquel vous pouvez obtenir le lien public vers la salle créée. En collant le lien dans la conversation WhatsApp choisie, tous les membres sont invités à accéder au nouveau groupe Signal en installant l’application. En suivant le lien, vous lancerez la procédure d’installation de l’application, suivie d’une visite au groupe.