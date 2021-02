Pourquoi utiliser des AirPods avec Android est une grosse erreur selon les audiophiles

Les AirPods ont eu beaucoup de succès depuis leur lancement. Beaucoup de gens utilisent ces écouteurs sans fil d’Apple sur leurs smartphones pour écouter leurs chansons préférées à tout moment, il y en a même alternatives pour Android. Selon les plus puristes du son, utiliser les AirPod avec Android est une grosse erreur.

Les écouteurs sans fil sont à la mode car ils offrent un son acceptable et sont confortables pour les utilisateurs, car ils n’ont pas à se débattre avec le câble. De plus, de nombreux fabricants de smartphones parient sur le pas de prise jack 3,5 mm. Cependant, si vous êtes un utilisateur Android, il est préférable de ne pas utiliser les AirPod sur votre appareilDepuis AAC fonctionne assez bien sur les iPhones mais ne fonctionne pas pour les téléphones Android, selon SoundGuys.

Le même support garantit que La transmission AAC est radicalement différente entre les deux systèmes, malgré le fait que la différence entre les appareils iOS et Android est de plus en plus courte. Les AirPod utilisent uniquement AAC, ce qui est un problème pour Android, qui n’offrent pas une lecture de qualité CD avec AAC.

Pour cette raison, vous ne devriez pas utiliser les AirPods sur Android

Sous Android, les codecs Bluetooth sont gérés différemment en fonction de deux facteurs: la qualité de la connexion et les algorithmes de programmation Android Energy Aware, qui déterminent l’efficacité d’un CPU. En ayant le cryptage Bluetooth comme tâche de portée inférieure, Android est capable de dégrader la qualité de la transmission au profit de l’efficacité énergétique.

ACC prend en compte la psychoacoustique, c’est-à-dire la compréhension scientifique de la façon dont les humains perçoivent le son. Cette fonction consomme plus de ressources que les autres codecs Bluetooth, donc nécessite beaucoup de puissance de traitement. Pour sa part, le logiciel Android n’est pas conçu pour gérer efficacement le cryptage Bluetooth.

Les IPhones, en bénéficiant de moins de bruit, peut transmettre un son plus silencieux lors de la transmission via le codec AAC, et la différence par rapport à Android est tout à fait notable. La connexion des AirPods influence également, puisque dans les terminaux iOS, il est connecté de manière simple, tandis que les utilisateurs d’Android l’ont plus compliqué. Pour ces raisons et d’autres, les plus puristes conseillent utiliser des écouteurs sans fil avec prise en charge AAC sur les iPhones, puisque le son y est mieux entendu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂