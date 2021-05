Pourquoi utiliser Black Trauma comme divertissement est problématique

La série d’horreur « Them: Covenant » a récemment été créée sur Amazon Prime à des réactions sévères.

Dédiée à l’exploration de la terreur aux États-Unis, la première saison de « Them » se déroule dans les années 1950 de l’ère Jim Crow, centrée sur une famille noire qui déménage de la Caroline du Nord dans un quartier entièrement blanc de Los Angeles au cours d’une période historique connue. comme The Great Migration.

Le LA Times s’est demandé si l’émission allait «trop loin» dans sa représentation de la violence raciste.

« Alors qu’une grande partie de la menace dans ‘Eux’ vient de choses qui bougent dans la nuit », écrit Greg Braxton, « l’horreur la plus choquante réside dans ses scènes plus réalistes de violence raciste, qui sont sans doute plus dérangeantes que les images vives de ses récents prédécesseurs …

«Le chaos prend de l’ampleur dans le cinquième épisode, qui dépeint le meurtre d’un bébé noir alors que sa mère est violée et se poursuit dans un épisode ultérieur avec l’aveuglement d’un couple noir avec des pokers chauds, et une foule blanche les brûlant ensuite à mort. «

L’horreur traumatique noire et l’horreur noire sont deux genres de divertissement très distincts, et l’un est certainement pire que l’autre.

Le créateur de spectacles, producteur exécutif et showrunner Little Marvin, a offert ses pensées.

«Oui, il y a une inquiétude», a-t-il dit, «mais à la fin de la journée, en tant qu’artiste, je dois m’asseoir avec moi-même et lutter contre l’authenticité du spectacle. Si je peux dormir la nuit en sachant que toute cette entreprise a une authenticité et une intégrité, alors je vais bien.

Personnellement, je n’ai vu aucun épisode de la série, et honnêtement, je n’en ai pas l’intention.

Des problèmes similaires ont tourmenté « Queen & Slim », un autre film de l’un des co-producteurs exécutifs de Little Marvin, Lena Waithe, lauréate d’un Emmy.

Le film, que Waithe a écrit et produit, est visuellement agréable, avec un casting rafraîchissant d’acteurs à la peau sombre. Le scénario est similaire à celui décrit dans «Eux».

Et à la fin du film, les deux personnages principaux noirs sont assassinés.

Dans une interview avec Stephen Colbert fin 2019, juste avant la première de « Queen & Slim », Waithe a parlé du processus de réalisation du film.

«En tant qu’artiste, je veux tellement humaniser les Noirs qu’ils arrêteront peut-être de nous tuer», a-t-elle déclaré.

Je pensais que cette déclaration était puissante, et Waithe l’a répétée à plusieurs reprises dans plusieurs entretiens.

Mais son art ne semble pas toujours refléter cet appel à l’action.

Comment l’art peut-il humaniser les Noirs si nous montrons à plusieurs reprises des corps noirs brutalisés?

Si quoi que ce soit, cela ne fait-il pas l’opposé de désensibiliser et de normaliser le traumatisme des Noirs?

Il est extrêmement épuisant d’être un consommateur noir de traumatismes noirs au quotidien.

Les Noirs qui doivent souffrir de violence à motivation raciale dans les films pour des raisons de divertissement sont traumatisants en soi.

Le traumatisme noir en tant que divertissement crée une perception déformée.

Nous regardons des films et des émissions représentant des corps noirs constamment soumis à la brutalité, puis nous passons au monde réel, où la même chose se passe.

Cela nuit à la santé mentale des Noirs et à la façon dont la société nous perçoit.

Il semble que le traumatisme des Noirs continue d’être une sorte de tendance ou un genre sur lequel de nombreux cinéastes capitalisent facilement. Les luttes noires ne devraient pas avoir à être utilisées comme divertissement, et les Noirs ne devraient pas avoir à continuer à être témoins de la brutalité contre les corps noirs, dans la vraie vie ou à l’écran.

Nous avons déjà connu suffisamment de douleur noire et de traumatisme noir – suffisamment pour durer toute une vie.

Des films comme « 12 Years A Slave », « The Hate U Give » et « Fruitvale Station » sont des représentations bien faites et puissantes de la douleur noire qui offrent un outil éducatif aux Blancs qui tentent de désapprendre leur propre racisme intériorisé, mais à quoi point dit-on «assez»?

À quel moment les cinéastes noirs devraient-ils arrêter de créer des mondes de traumatismes noirs?

Les Noirs font plus que mourir.

Nous rions. Nous tombons amoureux. Nous allons à l’école. Nous fondons des familles.

Alors pourquoi ces autres aspects de notre vie ne peuvent-ils pas être au centre des divertissements faits pour raconter nos histoires?

La joie noire mérite d’être montrée et elle mérite d’être ressentie.

La douleur noire est fatigante.

Lorsque les Noirs allument nos téléviseurs ou vont s’asseoir dans un cinéma, éprouvons pour une fois de la joie à travers nos écrans.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.