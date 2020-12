Pourquoi un vaccin australien COVID-19 a provoqué des tests VIH faussement positifs

Un australien Vaccin contre le covid-19 qui avait montré des résultats prometteurs dans les premiers essais est abandonné après que les chercheurs ont découvert que le coup de feu avait provoqué des résultats faussement positifs aux tests VIH.

Vendredi 11 décembre, des responsables australiens ont déclaré avoir annulé une commande de quelque 51 millions de doses de vaccin, qui était en cours de développement par l’Université du Queensland et CSL Ltd., une société de biotechnologie locale, selon Le New York Times .

Dans un essai précoce avec 216 participants, le vaccin semblait être sûr et produire une réponse immunitaire robuste contre le COVID-19, selon un déclaration de CSL . Mais certains volontaires ont été faussement testés positifs pour VIH , dont les responsables craignent de saper la confiance dans le vaccin, a rapporté le Times.

« [The vaccine] était susceptible de fonctionner. Mais nous savions que nous ne voulions pas avoir de problèmes de confiance, et ce test faussement positif a peut-être causé une certaine confusion et un manque de confiance « , Brendan Murphy, secrétaire du ministère australien de la Santé, a dit à la BBC .

Le vaccin contenait de petits fragments d’une protéine du VIH, ce qui a aidé à stabiliser le vaccin. Certains des participants ont développé des anticorps contre ces fragments, et ces anticorps ont déclenché des résultats faussement positifs sur certains tests VIH.

Il est important de noter que le vaccin n’a aucun moyen de provoquer une infection par le VIH, car il contient des fragments inoffensifs du virus.

Les participants à l’essai avaient été informés qu’ils pourraient générer des anticorps contre cette partie du vaccin, « mais il était inattendu que les niveaux [of antibodies] induit interférerait avec certains tests de dépistage du VIH », indique le communiqué du CSL.

Le gouvernement australien prévoit d’augmenter les commandes d’autres vaccins COVID-19, y compris des vaccins fabriqués par AstraZeneca et Novavax, a rapporté le Times.

