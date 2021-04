Pourquoi un propriétaire de restaurant géorgien a offert à son cambrioleur un emploi au lieu de le faire arrêter

Après avoir fait cambrioler son restaurant au milieu de la nuit, un restaurateur en Géorgie a pris la grande route, offrant un travail au cambrioleur au lieu de porter plainte.

Carl Wallace, qui est le propriétaire du Southwest Grill de Diablo depuis huit ans, s’est tourné vers les médias sociaux pour aborder le cambriolage, écrivant: « Au voleur qui est clairement aux prises avec des décisions de vie ou ayant des problèmes d’argent … pour une candidature à un emploi. Il existe de meilleures opportunités que cette voie que vous avez choisie. «

Le COVID-19 a rendu la vie difficile à trop de gens, et l’acte de ce restaurateur pourrait potentiellement changer la vie de quelqu’un qui fait clairement face à ses propres défis.

Pourquoi le restaurateur a-t-il proposé un emploi au cambrioleur?

Le samedi 10 avril, le restaurant de Wallace à Augusta, en Géorgie, a été cambriolé à 4 heures du matin. Le suspect a cassé la porte d’entrée vitrée et a volé la caisse enregistreuse dans les 45 secondes suivant le déclenchement de l’alarme.

Selon les restaurateurs à proximité, le suspect pourrait également avoir été associé à au moins deux autres cambriolages dans des entreprises voisines. Les images de surveillance des incidents précédents semblent correspondre à celles du cambriolage de Wallace.

Wallace a déclaré à CNN que sa réaction initiale après avoir entendu parler de l’effraction était «colère» et «frustration», mais cela s’est rapidement transformé en empathie. Il ne pouvait s’empêcher de se sentir mal pour le suspect.

Wallace a décidé de publier sur Facebook pour répondre à l’effraction et a envoyé un message adressé au suspect lui-même.

«Il existe de meilleures opportunités que cette voie que vous avez choisie. Ma cellule personnelle est [redacted]. Pas de police, pas de questions. Asseyons-nous et parlons de la façon dont nous pourrions vous aider et réparer la route sur laquelle vous êtes », a écrit Wallace.

La réponse inhabituelle a attiré l’attention de milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

La publication sur Facebook compte actuellement 4 600 likes et 5 000 partages avec 735 commentaires. La section des commentaires est remplie de messages positifs de personnes de partout dans la région félicitant Wallace pour son noble effort.

«J’ai toujours mangé au Diablo’s dans le nord d’Augusta (le plus proche de moi), mais je me ferai un devoir de manger chez vous à partir d’aujourd’hui pour une réponse aussi gracieuse, miséricordieuse et classe! Continuez à laisser Dieu vous guider et vous guider », a commenté un client.

Le cambriolage a eu lieu le week-end de Pâques, ce qui, selon Wallace, a influencé son acte de pardon. Il a estimé que c’était «la bonne chose à faire».

« Vous vous sentez désolé que ce soit leur chemin choisi dans la vie. Vous pensez aussi aux dangers que cette personne se met elle-même [sic] à chaque fois qu’ils le font », a déclaré Wallace.

Y a-t-il plus d’entreprises volées pendant la pandémie?

Des défis difficiles ont été provoqués par la pandémie à travers le monde et toutes sortes de personnes sont touchées.

Les taux de chômage pendant la pandémie ont été à un niveau record et de nombreuses personnes vivent de chèque de paie à chèque de paie. Selon Statista, il y a 9,7 millions de chômeurs aux États-Unis. Ce chiffre était de 23,08 il y a tout juste un an, au début de la pandémie, mais les chiffres d’aujourd’hui sont encore élevés.

Les petites entreprises et les restaurants locaux ont dû licencier des employés et faire face à une forte baisse de la clientèle. Bien qu’il y ait eu une baisse immédiate de la criminalité après le verrouillage des États-Unis pour la première fois en 2020, les taux de criminalité ont commencé à augmenter plus tard dans l’année et, selon un rapport, les taux ont grimpé en flèche au cours des premiers mois de 2021.

Les cambriolages, en particulier, semblent avoir augmenté dans certaines villes. Par exemple, le comté du Texas qui comprend Houston a augmenté jusqu’à 19% des cambriolages commerciaux, selon le New York Times.

Les raisons pour lesquelles les taux de criminalité augmentent sont toujours compliquées, et la pandémie ajoute certainement à cela, mais il ne fait aucun doute que les temps sont durs.

Le Southwest Grill de Wallace et Diablo est un exemple rare de quelqu’un qui regarde au-delà d’une erreur et décide de donner une seconde chance à quelqu’un dans le besoin.

Wallace, comme beaucoup, reconnaît les défis auxquels les gens sont confrontés. Mais tous les cambrioleurs n’ont pas la chance de tomber sur Wallace.

Avec autant de personnes désespérées, les actions de Wallace seront-elles copiées?

La leçon ici pour les restaurants et tout propriétaire d’entreprise local est de faire en sorte que les magasins soient sûrs et sécurisés contre d’éventuels voleurs, car les chances d’être volé ou cambriolé sont plus élevées qu’avant le début de la pandémie.

Wallace et son entreprise ont attiré beaucoup d’attention grâce à sa publication sur les réseaux sociaux. Seul le temps nous dira si le suspect contactera et acceptera son offre.

Espérons qu’il y aura plus de gens comme Wallace qui pourront vous aider dans des moments aussi difficiles que ceux-ci.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop