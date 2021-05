Pourquoi un homme nommé Chris est mort par suicide sur un pont après son congé de Rochester, NY ER

Des ballons sont détenus à l’endroit où un homme a sauté à sa mort sur le pont commémoratif des anciens combattants à Rochester, New York. L’identité de l’homme est protégée afin d’épargner la famille, bien que d’autres détails de l’incident soient connus.

Identifié uniquement sous le nom de «Chris», l’homme a été vu en train de sauter dans la rivière Genesee en train d’être transporté à son appartement depuis l’hôpital. Il transportait ses vêtements dans un sac en plastique. Un témoin a appelé la police et a regardé avec horreur Chris traverser le pont.

Pourquoi Chris est-il mort par suicide après avoir été libéré des urgences?

Chris souffrait d’une crise de santé mentale et, comme de nombreuses situations similaires dans l’État de New York ont ​​conduit une personne à être emmenée aux urgences, celle-ci a fait de même.

Après avoir été jugé sain d’un point de vue médical et ne présentant aucun danger pour lui-même ou pour autrui, il a été libéré, pour ensuite se mettre en danger en sautant du pont commémoratif des anciens combattants.

Des situations comme celles-ci ne sont pas rares aux États-Unis

Bien qu’ils ne mènent pas toujours à la mort par suicide, ils peuvent créer des cycles interminables de comportements répétés, avec une aide limitée en vue.

Les urgences peuvent-elles aider les personnes ayant une crise de santé mentale?

Cela varie d’un État à l’autre, mais dans de nombreux cas, une personne peut être détenue pendant une courte période si son comportement est extrême et l’exige.

Tout comme dans le cas de Chris, à moins qu’il ne soit déterminé que vous posez un grave danger, les services de santé mentale d’une clinique d’urgence ou d’un hôpital ne peuvent pas faire grand-chose.

La durée moyenne d’une prise d’urgence se situe entre trois et cinq jours. Après cela, si quelqu’un n’a pas dit les mots magiques, alors ils repartent dans le monde. Les mots magiques sont quelque chose du genre à admettre qu’ils présentent un danger pour eux-mêmes ou pour les autres.

Les personnes peuvent être détenues pendant de plus longues périodes si elles font un tel aveu, mais cela nécessite souvent l’autorisation d’un juge, et le personnel médical doit généralement faire appel.

L’engagement civil peut survenir lorsqu’une personne est évaluée dans un établissement de santé mentale contre sa volonté et reçoit un diagnostic et un traitement appropriés. C’est probablement ce à quoi la plupart des gens pensent lorsqu’ils pensent aux services de santé mentale d’urgence.

Combien de personnes sont détenues involontairement en raison de leur santé mentale?

Cependant, personne n’a jamais correctement estimé le nombre de personnes qui reçoivent des soins de santé mentale involontaires à un moment donné.

Selon une estimation, un million de personnes sont détenues et évaluées chaque année. Mais, en raison du risque pour l’identification personnelle et la comptabilité inférieure aux normes, il n’y a pas de suivi fiable qui couvre l’ensemble de la population américaine.

Ceci est problématique pour un certain nombre de raisons, dont la moindre n’est pas à quel point cela peut être dommageable pour ceux dont les droits civils et les libertés sont supprimés au moment de l’engagement. Un manque de statistiques peut équivaloir à un manque de responsabilité.

Il est également difficile de certifier complètement la nécessité de prendre une mesure aussi sévère, et les chercheurs ont constaté qu’il n’y a jusqu’à présent pas de méthode universelle pour déterminer quand une personne doit être détenue contre sa volonté ou mise en liberté.

Pour compliquer encore plus les choses, dans les cas où des personnes peuvent avoir un épisode de santé mentale et présenter un réel danger, souvent la famille, les amis ou les témoins appellent la police pour répondre à l’incident. Sans une véritable formation, et parfois même malgré une formation en santé mentale, la police fera plus de mal que de bien.

Le mouvement «défund the police» pourrait-il conduire à financer des approches de santé mentale plus efficaces?

De nombreux partisans du mouvement defund demandent que des ressources soient allouées à des endroits plus appropriés, comme les travailleurs sociaux et les pairs mentors qui possèdent une formation et des ressources réelles pour apporter des changements aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale.

Il est peu probable que même dans un système parfait, chaque personne aux prises avec des idées suicidaires trouve l’aide dont elle a besoin, mais il est plus probable qu’avec des ressources et un financement supplémentaires en matière de santé mentale, un taux plus élevé de personnes sera habilité à gérer son état.

Si les suspensions involontaires sont problématiques du point de vue des libertés civiles, alors des alternatives pourraient être financées à la place. Et si, au lieu d’être libre d’entrer dans le monde sans être accompagné, Chris avait été escorté chez lui par un professionnel de la santé mentale? Et s’il recevait des enregistrements réguliers? Quels progrès aurait-il pu faire si quelqu’un était là pour l’aider et gérer sa transition vers le monde à la suite d’un événement traumatisant qui a électrifié son état émotionnel actuel?

Même avant 2020, les problèmes de santé mentale étaient à la hausse. Nous constatons maintenant une montée en flèche des taux d’idées suicidaires, d’anxiété, de dépression, etc. Le problème n’est aggravé que par un manque d’assurance fiable dans de nombreux cas et par un manque de soins et de traitements appropriés.

Même lorsque des personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale sont retenues contre leur gré et évaluées, notre système actuel ne peut pas faire grand-chose.

Et donc, parfois, peut-être plus souvent que nous ne le savons puisque les chiffres ne sont pas disponibles, vous trouverez quelqu’un comme Chris, incapable de trouver de l’aide, au bout du compte, sans nulle part où se tourner.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.