Pourquoi un cerf étourdi du Tennessee avait des cheveux qui poussaient de ses globes oculaires

Un cerf de Virginie a été retrouvé trébuchant dans les rues de Farragut, dans le Tennessee, avec des cheveux épais poussant hors de ses deux globes oculaires.

Les cheveux dépassaient de disques de chair recouvrant à la fois la cornée du chevreuil – la partie transparente de la œil qui couvre l’iris et la pupille. L’état bizarre, appelé dermoides cornéens, a été documenté dans un seul autre whitetail dans l’état du Tennessee, selon le magazine Quality Whitetails , le journal de la National Deer Association.

Un dermoïde, par définition, est un type de tumeur bénigne constituée de tissus qui apparaissent généralement dans d’autres parties du corps; dans ce cas, Tissu de la peau complet avec des follicules pileux apparus dans la cornée du cerf.

Les yeux poilus cerf «Peut-être pourrait distinguer le jour de l’obscurité, mais je ne pense pas qu’il serait capable de voir où il allait», a déclaré Sterling Daniels, biologiste de la faune à la Tennessee Wildlife Resources Agency (TWRA), à Quality Whitetails. «Je comparerais ça à se couvrir les yeux avec un gant de toilette. On pourrait dire le jour de la nuit, mais c’est à peu près tout.

Le même cerf a été testé positif pour la maladie hémorragique épizootique (MHE), qui peut provoquer de la fièvre, un gonflement sévère des tissus et une perte de peur des humains, selon le Cornell Wildlife Health Lab . Cela peut expliquer pourquoi l’animal désorienté a erré dans une rue de banlieue fin août 2020 et ne semblait pas au courant des gens à proximité, a rapporté Quality Whitetails.

Cependant, la maladie n’explique pas pourquoi les yeux du cerf ont poussé des touffes de poils.

Les plaques de peau velue se sont probablement formées au début du développement de l’animal, alors qu’il était encore dans l’utérus, le Dr Nicole Nemeth, professeure agrégée au Département de pathologie de l’unité d’étude des maladies de la faune coopérative du sud-est (SCWDS) de l’Université de Géorgie vétérinaire école, a déclaré Quality Whitetails. Plutôt que de se développer avec succès en une cornée claire, le tissu a plutôt formé de la peau et des follicules pileux, masquant les yeux du cerf en croissance.

Sous les cheveux épais, les yeux du cerf contenaient toute l’anatomie attendue.

Bien qu’il soit né avec des dermoïdes cornéens, le chevreuil avait vécu jusqu’à l’âge de plus d’un an et avait même cultivé son premier ensemble de bois avant d’attraper un EHD, qui n’a aucun traitement, a rapporté Quality Whitetails. Puisque le cerf a survécu si longtemps, Nemeth a déclaré que les dermoïdes « se sont probablement développés progressivement », permettant à l’animal de s’adapter à son champ de vision décroissant au fil du temps.

« À quelle vitesse [dermoids] se développer au fil du temps n’est probablement pas bien connu et peut varier d’un cas à l’autre », a déclaré Nemeth à Quality Whitetails.

Les humains peuvent également développer des dermoïdes dans leurs yeux, ce qui fait pousser des poils sur leurs globes oculaires 45Secondes.fr précédemment rapporté . La condition est rare, donc un ophtalmologiste ne peut voir qu’un ou deux cas dans toute sa carrière. Tous ces dermoides ne couvrent pas le centre de la cornée, comme dans le cas du cerf; certains dermoides se forment à l’intersection de la cornée et de la partie blanche de l’œil, appelée sclère.

Dans ce cas, la condition peut causer une vision floue mais ne provoque généralement pas de problèmes de vue extrêmes, a rapporté 45Secondes.fr. Les dermoides peuvent être retirés pour des raisons esthétiques, mais leur retrait n’améliore généralement pas la vue des patients.

