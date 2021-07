Pourquoi Uma Thurman détestait faire la scène de danse dans Pulp Fiction

Uma Thurman combien avec une longue carrière à 51 ans qui l’a amenée à vivre expériences de toutes sortes au sein de l’industrie cinématographique. À la fois bon et mauvais. Parmi les plus oubliables se trouve la célèbre scène de danse avec John Travolta dans Pulp Fiction parce que l’actrice a traversé une crise avant de le faire. Qu’est-ce qu’il lui est arrivé?

Le film de 1994 est devenu un classique culte au fil des ans et parmi ses parties les plus reconnues se trouve la séquence où les personnages Mia Wallace et Vincent Vega dansent On ne sait jamais par Chuck Berry. Les trois minutes que dure la chanson sont entrées dans l’histoire, aujourd’hui ce sont des mèmes et sa vidéo sur YouTube a 34 millions de vues.







La bonne idée venait du réalisateur Quentin Tarantino, qui s’est même tellement excité pendant le tournage qu’il a rejoint les acteurs et accompagné en tant que caméraman. La vidéo des coulisses est sortie de nombreuses années plus tard et a montré à quel point la performance était naturelle. Cependant, pour en arriver là, ils ont dû passer par une pierre d’achoppement majeure.







Pourquoi Uma Thurman détestait faire la célèbre scène de danse dans Pulp Fiction

Thurman a eu une panique à danser et principalement avec Travolta. L’actrice avait commencé sa carrière en 1988 et avait peu d’expérience à l’âge de 24 ans. Elle était gênée par la silhouette de son partenaire, qui avait déjà brillé dans son rôle principal dans Fièvre du samedi soir 1977. Finalement, ils ont réussi à la convaincre et le résultat a été une scène emblématique de l’histoire du cinéma.

Ce n’était pas la seule fois où l’actrice cédait à Tarantino, même si la seconde chance s’apparente presque à la tragédie : lors du tournage de Kill Bill en 2003, le réalisateur l’a convaincue de conduire une voiture sur un chemin de terre. Que s’est-il passé? La voiture a perdu le contrôle dans un virage et l’interprète a été blessé. Cet incident a déclenché un procès et a longtemps contrarié les deux.