Pourquoi Trisha Paytas quitte-t-elle ses ennemis ? Détails sur Feud avec Ethan Klein

Le 8 juin, la YouTubeuse Trisha Patyas a annoncé qu’elle quitterait le podcast « Frenemies », qu’elle co-anime avec son désormais propre ennemi, Ethan Klein de H3H3.

Pourquoi Trisha Paytas quitte-t-elle le podcast « Frenemies » ?

Dans une vidéo intitulée « Démissionner de Frenemies », Paytas a déclaré: « Beaucoup de gens étaient contrariés par mon petit épisode d’hier » – faisant référence à une explosion lors du dernier épisode.

Dans cette explosion, Paytas a affirmé qu’ils « n’avaient pas eu d’informations sur les personnes que nous embauchons », faisant référence à une nouvelle embauche que Klein avait faite à leur insu.

Cet argument s’est poursuivi, Paytas se disputant le nouvel espace de studio pour le podcast « H3 » et les coûts de production de « Frenemies ».

Cette querelle a duré un certain temps, Klein affirmant que Paytas avait reçu une réduction « généreuse » des bénéfices de l’émission et Paytas affirmant qu’ils se sentaient exclus des grandes décisions commerciales prises par Klein.

Après que Klein ait accusé Paytas de l’avoir « éclairé », ils ont demandé de mettre fin au podcast.

Klein a tweeté sa réponse au départ de Paytas, affirmant qu’il était « honnêtement vidé de tout cela ».

Mais pour vraiment comprendre ce qui se passe entre les anciens co-animateurs, nous devons d’abord revoir l’histoire de la querelle entre Trisha Paytas et Ethan Klein.

Que s’est-il passé entre Trisha Paytas et Ethan Klein ?

En 2019, Paytas et Klein ont commencé à se quereller de manière importante.

Klein a publié une vidéo YouTube intitulée « Instagram vs Reality » dans laquelle il a souligné à quel point les publications sur les réseaux sociaux sont fortement modifiées.

La vidéo comprenait des publications de célébrités et d’influenceurs, puis les comparait aux photos que d’autres personnes avaient prises d’elles.

Une personne présentée dans cette vidéo était Paytas. Klein les a surnommés « le porte-parole d’Instagram vs Reality » et leur a fait honte pour la quantité de retouches apportées à leurs photos.

Le nœud de l’argument de Klein était que les gens ne devraient pas se comparer aux gens sur les réseaux sociaux, car la plupart du temps, les images ne montrent pas la réalité.

Paytas a vu cela comme un appel direct et a applaudi sur Twitter, appelant Klein « un morceau dégoûtant de s—. »

Ils ont poursuivi: « Votre vidéo récente n’est pas seulement prédatrice, elle est également nocive pour les jeunes filles. »

Dans les tweets ultérieurs, Paytas a mentionné qu’ils étaient aux prises avec des pensées suicidaires depuis longtemps, notant que l’intimidation peut « amener de nombreuses filles à vouloir se suicider comme je l’ai fait pendant tant d’années ».

Paytas a posté une vidéo de suivi intitulée « H3H3 fait du mal aux jeunes filles! » où ils ont diffusé toutes leurs réflexions sur Klein et sa vidéo.

Dans la vidéo, Paytas dit : « Cela m’a rendu tellement triste et bouleversé qu’il y ait cet homme de 40 ans qui fait honte aux filles. »

Paytas s’en est également pris à la femme de Klein, Hila Klein, dans un autre tweet (maintenant supprimé), en déclarant: « Je divorcerais de lui dès que possible car il cause tellement de dommages aux jeunes femmes. »

« C’est en fait écœurant », ont-ils poursuivi. « Je n’ai jamais été aussi dégoûté. Que vous le souteniez est encore plus dégoûtant. »

Hila a répondu en disant: « Qui est cette personne grossière? Je ne la reconnais pas sur sa photo de profil. Quelqu’un sait? »

Pour pousser davantage son argumentation à la maison, Klein a publié une photo de lui-même hautement retouchée sur Instagram avec la légende « Reality vs Instragam [sic]. »

Étonnamment, après tout ce drame, littéralement deux jours plus tard, Paytas a tweeté qu’ils voulaient aller sur le podcast H3.

Puis, en août, après que Klein a fait un autre commentaire sur Paytas sur H3, ils se sont tournés vers Twitter, en disant : « Pourquoi ne [you] venir à plusieurs reprises pour moi ?? Tu es papa maintenant, peut-être que tu arrêtes de s’en prendre aux filles en ligne sans aucune raison ? »

Et en octobre 2019, Paytas a publié une vidéo intitulée « Je suis transgenre (femme à homme) ».

Dans cette vidéo, Paytas a résumé leur sexualité, en disant essentiellement qu’ils sont un homme gay en drag.

(Ce n’est pas ce que signifie être transgenre, bien que Paytas ait déclaré plus tard qu’ils s’identifiaient comme non binaires.)

La réponse à cette vidéo a été principalement négative, des membres de la communauté LGBTQ+ affirmant que la vidéo se moquait des problèmes transgenres.

Klein a saisi cette occasion pour appeler Paytas « f-ing insensé », dans un épisode du podcast H3.

À cela, Trisha a déclaré, dans une autre vidéo Youtube, que Klein était « pire que Donald Trump ».

Ne montrant aucune pitié, Klein a ensuite posté une imitation de la vidéo d’excuses de Paytas, qui a suivi leur première vidéo de sortie.

Klein s’est vêtu d’une perruque blonde et d’un rouge à lèvres rouge, en disant: « Je voulais essentiellement m’excuser auprès de Trisha Paytas, qui est une personne si douce et authentique. Je voulais, tout d’abord, m’excuser d’avoir dit cela [they] ressemblait à [they] [were] lors d’un enterrement à cercueil ouvert … Désolé de dire que vous n’êtes pas un homme trans, même si vous avez des cruches de bonnet F qui sont toujours exposées. »

(Ce n’est pas non plus une réponse appropriée à l’identité de genre de quiconque.)

Comment Trisha est-elle arrivée sur le podcast « Frenemies » en premier lieu ?

Dans un autre tweet supprimé depuis, Klein a déclaré que si Paytas était « assez homme », ils pourraient participer au podcast.

À la manière de Trisha, ils ont dit en plaisantant qu’ils le feraient pour 18 millions de dollars.

Paytas a fait ses débuts sur le podcast H3, et assez étrangement, il semblait que tout le monde s’entendait, malgré la longue liste de drames qui ont conduit à l’épisode.

Par la suite, Klein a tweeté : « Merci d’être venu. Malgré nos différences et quelques moments difficiles, c’était vraiment amusant de vous avoir en studio. »

Paytas est de nouveau apparu dans un épisode de podcast H3 en février 2020.

Cette fois, les Klein ont fait un épisode sur le thème « Bachelorette » avec l’intention de trouver une partenaire à Trisha. Paytas a exprimé son intérêt pour le frère de Hila mais a promis qu’ils n’enverraient de message à aucun des concurrents de l’émission, et s’ils le faisaient, les Klein devaient le savoir.

Donc tout allait bien entre Paytas et Klein après ça, non ?

Et bien non.

La pandémie a suspendu le podcast en mars et la quête d’amour de Paytas a été ralentie, jusqu’à ce qu’ils la prennent en main.

Paytas a tweeté des photos avec le frère de Hila, Moses Hacmon, auxquelles Klein a répondu : « Arrête ça tout de suite. »

Paytas a ensuite commencé à accuser Klein d’avoir ruiné leur relation, en tweetant : « Nous sommes des âmes sœurs. Donc tu ne peux pas y mettre le feu même si tu le voulais. J’ai essayé d’être gentil et respectueux mais arrête de venir pour moi frère. »

Klein lui a dit d’arrêter de couper Moïse de sa famille, « comme la Scientologie ».

Bien qu’il y ait eu de nombreuses batailles sur Twitter et des vidéos YouTube qui ont suivi, les deux se sont finalement réconciliés.

Peu de temps après, Paytas a annoncé qu’elle co-animerait un nouveau podcast, « Frenemies », avec Klein.

Paytas a quitté le podcast « Frenemies » pour la première fois en décembre 2020.

Les choses allaient bien jusqu’à l’épisode 13, sorti le 10 décembre 2020.

Klein a déclaré que Hila ne voulait pas être discutée sur « Frenemies », car les commentaires de Trisha ont entraîné des tensions entre Hila et Moses. Paytas s’en offusqua beaucoup et quitta le studio.

Paytas a ensuite publié une vidéo disant qu’ils quitteraient la série après avoir vu Hila et Klein les critiquer en direct.

Mais Paytas est revenu à l’émission le 16 décembre et s’est excusé pour tout l’effondrement.

Et tout semblait aller bien depuis.

Klein a même pris le parti de Paytas lors de deux épisodes de « Frenemies » où ils ont expliqué comment Shane Dawson ne les avait pas crus lorsqu’ils lui ont raconté leur expérience négative avec Jeffree Star.

Klein a publié un TikTok à l’appui de Paytas, déclarant que Shane et son partenaire Ryland Adams sont désormais ses « ennemis ».

Trisha Paytas a-t-elle vraiment démissionné cette fois ?

Dans un commentaire sous leur vidéo, Paytas a clairement indiqué que leur priorité en ce moment était eux-mêmes.

« [The podcast] n’est plus bon pour moi mentalement. Et ça pourrait être mon propre cerveau qui m’attaque mais pour moi, en ce moment, j’ai juste besoin de me désengager complètement. C’est sans aucun doute la décision la plus difficile que j’aie jamais prise. »

Kat Mackay est un écrivain qui couvre la culture pop et les bonnes nouvelles