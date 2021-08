Pourquoi tout le monde parle des cheveux de Joe Keery ?

Une référence aux cheveux de Joe Keery dans Mec libre il a ravivé un sujet de conversation qui semble ne jamais se démoder. Et est-ce l’acteur qui a également joué Steve Harrington dans Des choses étranges se distingue par une coupe de les cheveux distinctif et que de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux flattent généralement. Après que tout le monde a insisté pour connaître le secret de sa coiffure, l’acteur a révélé qu’il ne se lave pas les cheveux et qu’il y touche rarement.







Il a participé à l’une des séries originales de Netflix avec une plus grande pertinence, a joué dans des films tels que Fête et joue même de la guitare dans un groupe. Cependant, les recherches les plus fréquentes de Google Soulignons qu’au-delà de la carrière artistique de l’acteur, ses fans s’intéressent beaucoup à sa coiffure. Plus d’une fois, le sujet est devenu une tendance sur Internet et il a même été interrogé dans des interviews à ce sujet.

Keery a déclaré qu’enfant, son père lui avait recommandé de se couper les cheveux parce qu’ils étaient « très en désordre et qu’il devait les couper ». Il a également remarqué que la personne derrière son style emblématique est Sarah Jindsgaul, qui travaille dans le domaine du maquillage et de la coiffure de Des choses étranges. « Elle prend soin de mes cheveux tous les jours sur le plateau. C’est un génie. Je ne sais pas ce que ça fait, sinon je le ferais », a-t-il fait remarquer. De même, le styliste était responsable du même domaine dans des productions telles que Je pense à mettre fin aux choses, La chasse Oui Histoire de mariage.

Dans Stranger Things, Joe Keery était connu pour avoir donné vie à Steve Harrington (IMDb).



Après une interview dans le magazine GQ, une source proche de Joe Keery a révélé : « Il ne se lave pas les cheveux. Il n’y touche même pas, seulement quand il peigne les mèches du devant avec ses doigts. » Plus tard, l’interprète du charismatique Steve Harrington a déclaré : « Une marque de soins capillaires m’a proposé beaucoup d’argent pour travailler avec eux mais j’ai refusé. Ce serait très peu convaincant pour la plupart des gens. »

Dans Free Guy, Joe Keery incarne le créateur d’un jeu vidéo (IMDb).



L’acteur américain de 29 ans est redevenu tendance après la première de Mec libre, le film de science-fiction réalisé par Shawn Levy et mettant en vedette Ryan Reynolds. Il y incarne Keys, un jeune homme qui a développé un jeu vidéo avec Millie, le personnage de Jodie Comer avec qui il construit une grande histoire d’amour.