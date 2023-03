Pourquoi Tom Cruise n’a pas assisté au mariage de sa fille

La relation de Tom Cruise avec ses trois enfants est l’un des nombreux mystères d’Hollywood.

L’acteur a deux enfants de son mariage avec Nicole Kidman et un autre qu’il partage avec Katie Holmes. Mais l’implication controversée de l’acteur dans l’Église de Scientologie a conduit à la spéculation selon laquelle Cruise n’est pas impliqué dans la vie de ses enfants.

Cette spéculation n’a fait qu’augmenter lorsque la fille aînée de Cruise s’est mariée en 2015 sans la présence de son père.

Isabella Kidman Cruise a été adoptée par Cruise et Kidman, tout comme son frère, Connor. La femme de 30 ans a vécu sa vie en grande partie à l’abri des regards du public, mais a suscité des rumeurs selon lesquelles elle s’était éloignée de ses parents après son mariage.

Tom Cruise n’a pas assisté au mariage d’Isabella car elle souhaitait organiser une petite fête.

Bella a épousé le consultant en informatique Max Parker le 18 septembre 2015 sans Kidman ni Cruise en raison de sa réticence à ce que son grand jour soit éclipsé.

« Tom est en train de tourner un nouveau film qui prend du temps et des millions de dollars pour ne pas gâcher le planning, en plus de cela, il n’est pas non plus allé au mariage parce que c’était le souhait de sa fille et il sait que s’il y allait, ce serait tout. Les papas et les invités auraient rendu cette journée moins spéciale s’ils s’étaient concentrés sur Tom, » une source affirmait à l’époque, d’après Les Choses.

Selon TMZ, ni Bella ni les parents de Max n’ont été invités à la cérémonie.

Tom Cruise aurait payé le mariage de sa fille bien qu’il n’ait pas été invité.

TMZ a rapporté: « On nous a dit que Tom n’était pas seulement d’accord avec la décision, il a payé la facture du mariage et de la fête à l’hôtel chic schmancy Dorchester. »

Le point de vente a également émis l’hypothèse que des opinions contradictoires sur la Scientologie pourraient avoir joué un rôle dans le manque de présence de Cruise en raison du fait que Max ne faisait pas partie de l’Église. Bella serait toujours un membre actif.

Cruise a toujours été ouvert sur son amour de la paternité, racontant Vanity Fair – via HollywoodLife – en 2006 qu’il a toujours voulu être papa.

« Je me suis toujours dit que mes enfants pourraient compter sur moi et que je serais toujours là pour eux et que je les aimerais – que je ne ferais jamais une promesse à mes enfants que je ne pourrais pas tenir. Je ne fais pas partie de ceux qui croient qu’on peut gâter un enfant avec trop d’amour. On ne peut jamais donner trop d’amour à un enfant. Il n’y a tout simplement pas moyen.

Isabella Cruise a confirmé qu’elle avait de bonnes relations avec ses parents.

En 2016, Bella a déclaré au DailyMail qu’elle parlait toujours à la fois à sa mère et à son père.

« Bien sûr [we talk]ce sont mes parents », a-t-elle dit. « Quiconque dit le contraire est plein de merde. »

Plus tard cette même année, Bella a été photographiée en Angleterre avec Kidman, prouvant que les deux étaient en bons termes. À l’époque, des sources ont déclaré au DailyMail, via HollywoodLife, que « ce fut un moment très émouvant pour chacun d’eux, en particulier pour Nicole ».

« Il ne lui a pas fallu longtemps pour fondre en larmes, et Bella a rapidement suivi », a ajouté une source, « Nic essaie de construire des ponts avec Bella depuis le début de l’année… Nicole a immédiatement aimé Max et pourrait voir que lui et Bella s’entendent très bien.

