Pourquoi Tom Cruise continue de risquer sa vie pour des cascades dangereuses

Tom Croisière est l’une des plus grandes stars d’Hollywood. Mais il n’a pas mérité ce titre uniquement pour ses films à succès ou ses excellentes performances, mais aussi pour être l’un des rares acteurs à faire ses propres cascades, risquant ainsi son intégrité physique.







Bien qu’il ne soit pas un héros d’action en soi, grâce à des productions comme Mission impossible ou Pistolet supérieur, il a eu l’occasion de démontrer ses qualités athlétiques et sa grande condition physique malgré son âge. Mais pourquoi continue-t-il à prendre des risques s’il est déjà une star plus qu’établie ?

S’adressant à Collider lors de la promotion du prochain film sur sa plus grande franchise, Cruise a parlé de son engagement en tant qu’acteur mais aussi en tant que représentant du public, ce qui le pousse à se remettre en question à chaque fois :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

«Je sais que j’ai fait des choses sauvages, je sais que j’ai fait des choses sauvages. Je pense que vous avez probablement une meilleure façon de voir les choses que moi parce que je suis tellement à l’intérieur d’eux quand je le fais », puis il a ajouté:« Je sais juste ce que nous essayons de faire avec ces films, et en fait tous mes films. Vous savez, je me souviens qu’en tant que spectateur, ce que je suis avant tout, et en tant que cinéaste, je fais mes films pour le public, mais j’aime un large éventail de cinéma, donc j’ai toujours voulu me mettre au défi dans un large gamme de genres et de styles pour comprendre chacun. J’y allais et j’étudiais chacun au fur et à mesure que je le faisais et je testais mes capacités.

En relation: Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One Les premières réactions sont arrivées – et Tom Cruise est prêt pour un autre énorme gagnant







Tom Cruise pense que Mission : Impossible 7 peut conquérir de nouveaux publics

Paramount Pictures

Au-delà d’être destiné aux fans qui ont suivi les aventures d’Ethan Hunt depuis 1996, Mission Impossible 7 peut très bien fonctionner comme une introduction à l’ensemble de la franchise et attirer de nouveaux publics. Ou du moins, c’est quelque chose que Cruise espère qu’il se produira avec le film, qui, selon ses mots, a tous les ingrédients pour attirer l’attention de n’importe qui :

« Ils pourraient commencer par ce film pour voir et comprendre que tout cela est réel, toute l’action est réelle, c’est pratique. Ce film est une aventure épique. [It has] sous-marins, il y a le désert, il y a Rome, de beaux endroits à Abu Dhabi, en Norvège, un train que nous avons construit, de l’action dans le train et une histoire très captivante avec un très beau casting, un casting incroyable et très charismatique. Je pense que quand vous regardez ce film, cela définit vraiment ce que je pense du cinéma et pourquoi parce que vous regardez ce genre de distribution, vous regardez une brillante distribution d’ensemble, et le genre d’histoire est très captivant.

Dans Mission impossible – Dead Reckoning, première partie Ethan et son équipe font face à leur mission la plus dangereuse à ce jour. Ils doivent trouver une arme dangereuse qui, si elle tombe entre de mauvaises mains, pourrait devenir une énorme menace pour l’humanité.

Avec cet objectif en tête, ils commenceront une course autour du monde face à un ennemi mystérieux et plus puissant qu’ils ne l’avaient imaginé, ce qui placera Ethan à la croisée des chemins entre choisir de remplir sa mission et risquer la vie de ceux qu’il aime.

Mission : Impossible 7 sort en salles le 14 juillet.