Pourquoi Tiktok Poursuivra L'administration Trump

TikTok fait face à un sort incertain en Occident: en début de mois, le président Trump a ordonné au développeur ByteDance de vendre la gestion américaine de l’application à une entreprise locale en plaçant une hypothèque sur l’avenir de la plateforme. uniquement aux USA. Maintenant, cependant, l’entreprise a l’intention de riposter amener la Maison Blanche devant les tribunaux, pour démontrer que la mesure n’a aucun fondement juridique.

La déclaration TikTok

Les rumeurs selon lesquelles TikTok avait l’intention d’intenter une action en justice contre l’administration Trump étaient dans l’air depuis un certain temps, mais pour confirmer cela, il y réfléchira il y a quelques jours. la même plateforme avec une version: “Bien que nous soyons profondément en désaccord avec les préoccupations exprimées par la Maison Blanche, nous essayons de bonne foi depuis près d’un an de trouver une solution constructive au problème; cependant, nous avons été confrontés à l’absence d’un procès équitable et à une «administration qui a préféré ignorer les faits et engager des négociations entre entreprises privées».

L’emplacement de la Maison Blanche

Les préoccupations de la Maison Blanche auxquelles fait référence TikTok sont celles qui ont poussé Trump à signer le décret: l’accusation adressée à l’application est qu’elle pourrait représenter un menace pour la sécurité des États-Unis, en raison des données qu’elle collecte sur les utilisateurs et de son origine chinoise, ce qui la soumettrait à l’influence du gouvernement local. Depuis la première formulation de ces accusations, le développeur ByteDance a tenté d’expliquer comment les informations des utilisateurs sont protégées de toute demande du gouvernement de Xi Jinping, mais n’a jamais eu un succès particulier: l’application a été bannie des smartphones gouvernementaux et ciblée. des déclarations d’hostilité des responsables américains, des responsables et des membres du gouvernement américain, à la décision d’août qui exigeait du groupe de vendre des actifs américains.

Le combat

Le décret interdira aux entreprises américaines de faire des affaires avec TikTok au cas où les activités américaines de l’entreprise n’auraient pas été vendues à un groupe local avant le 12 novembre. Parmi les entreprises qui tentent déjà de mettre la main sur l’application, on trouve Microsoft, Oracle et Twitter, mais le développeur ByteDance n’a pas l’intention d’abandonner sans se battre, et tentera de prouver au tribunal que le processus décisionnel qui a conduit au l’ordre exécutif a a privé l’entreprise de la possibilité de se défendre des accusations portées contre elle, la condamnant sans procès équitable et la forçant ainsi à créer une application qui a déjà rassemblé des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde.