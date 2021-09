Pourquoi The Sandman a dû refondre Constantine pour Netflix et ce que cela signifie pour l’avenir

Neil Gaiman a confirmé que Jenna Coleman jouera à la fois les versions passées et présentes de Constantine dans la prochaine adaptation par Netflix de sa série de bandes dessinées, L’homme de sable. Alors que beaucoup avaient spéculé que l’actrice et Docteur Who star ne jouerait que l’ancêtre lointain de l’enquêteur paranormal bien-aimé, avec un acteur intervenant pour jouer John Constantine, Gaiman a expliqué pourquoi ce n’est pas le cas, révélant que Coleman jouera à la fois les versions du XVIIIe siècle et d’aujourd’hui.

La situation des droits avec John est certainement limitée en ce moment. Mais le plan pour que Lady Johanna et Joanna soient dans l’histoire et jouées par la même personne était là depuis le début. Cela semblait plus ordonné. Donc ça a marché. – Neil Gaiman (@neilhimself) 26 septembre 2021

« La situation des droits avec John est certainement limitée en ce moment. Mais le plan pour que Lady Johanna et Joanna soient dans l’histoire et jouées par la même personne était là depuis le début. Cela semblait plus ordonné. Alors ça a marché. »

Ainsi, il semble que John Constantine sera remplacé par Johanna, cette décision (sans aucun doute controversée) étant prise en partie en raison de la question des droits entourant le personnage. Un personnage joué en direct par Keanu Reeves sur grand écran et Matt Ryan sur petit écran, Gaiman avait clairement l’intention de faire jouer à la même personne les deux versions de Constantine dans L’homme de sable, et, bien que certains fans ne soient certainement pas satisfaits de cette décision, cela devrait fournir un aperçu différent du personnage dans le vaste monde de L’homme de sable.

Basé sur la série de bandes dessinées acclamée par la critique par l’auteur Neil Gaiman, L’homme de sable est une série de fantasy sombre que Netflix décrit comme « Un riche mélange de mythe moderne et de fantasy sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués, The Sandman suit les personnes et les lieux touchés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques – et humaines – qu’il a commises au cours de sa vaste existence. »

« Au cours des trente-trois dernières années, les personnages de Sandman ont respiré, se sont promenés et ont parlé dans ma tête », a déclaré Neil Gaiman à propos de la série finalement adaptée en action réelle. « Je suis incroyablement heureux que maintenant, enfin, ils sortent de ma tête et deviennent réalité. J’ai hâte que les gens là-bas voient ce que nous voyons comme Dream et que les autres prennent chair, et la chair appartient à certains des meilleurs acteurs là-bas. C’est étonnant, et je suis très reconnaissant aux acteurs et à tous les collaborateurs de The Sandman – Netflix, Warner Bros., DC, à Allan Heinberg et David Goyer , et les légions d’artisans et de génies de la série – pour avoir réalisé le plus fou de tous mes rêves. »

L’homme de sable a amassé un casting stellaire dirigé par Loin de la foule déchainée star Tom Sturridge dans le rôle de Dream, le seigneur des rêves. Gwendoline Christie (Game of Thrones), Vivienne Acheampong (Les sorcières), Charles Danse (Parc Gosford, Game of Thrones), Boyd Holbrook (Logan), David Thewlis (Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban), Patton Oswalt (MODOK), Asim Chaudhry (Les gens ne font rien) et Sanjeev Bhaskar (Hier).

Neil Gaiman est à bord en tant que producteur exécutif et co-scénariste de l’adaptation, la série Netflix étant produite par Warner Bros. Television. La première saison de L’homme de sable n’a pas encore de date de sortie, mais devrait arriver sur Netflix vers la fin de 2021.

Sujets : Constantine, Sandman