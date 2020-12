Pourquoi «The Last of Us Part II» a-t-il remporté le jeu de l’année 2020?

« The Last of Us Part II », sorti en été de cela année fatidique 2020 nous donnant un peu de cette essence qui met en valeur les jeux de Le chien méchant, remportant le prix du jeu de l’année, malgré la haine massive du public du jeu vidéo en général, TLOU a gagné la prix du jeu de l’année 2020, ici nous allons vous dire pourquoi. (Spoilers)

Comme nous nous en souviendrons, « The Last of Us Part II » est une odyssée émotionnelle et passionnante qui nous emmène sur la voie de la vengeance pour nous débarrasser de Abby, personnage qui a assassiné le protagoniste du premier opus. Ils nous placent à l’intérieur chaussures de Elie, la co-star du premier opus, déjà un peu plus mature et avec l’âge et l’expérience suffisant pour partir dans une aventure dangereuse.

La haine des fans était terrible, l’alibi était l’inclusion « forcé« Qui selon eux a le jeu, mais comme nous l’avons déjà mentionné, Elie est une personne mature, le joueur est une personne déjà mature qui, pour des raisons évidentes, nous supposons avoir joué le premier volet, nous sommes conscients que Joël J’ai dû mourir pour pouvoir partir avancer et développer les autres personnages.

L’impact émotionnel sur les joueurs a niveau global C’était unique en son genre, cela a provoqué toutes sortes de réactions haineuses et radicales, de la part de fanatiques signature de pétitions Même les streamers détruisant leurs copies live originales, faire tuer Joel se sentait comme s’ils l’avaient fait « Fini avec un parent très proche ou notre père».

Pour ce qui a été vécu dans le premier épisode, la manière dont la situation s’est produite nous a tous fait ressentir quelque chose, peur, haine, tout émotion est relatif puisque c’est la magie qui entoure les bons titres.

Un exemple clair de ceci est Sous-titre, qu’avec leur graphiques simples cela a tellement causé aux fans que c’est toujours un jeu culte très mentionné sur l’Internet.

Dans le cas de « Le dernier d’entre nous » étant créé par un studio avec plusieurs bonnes antécédents et un développement et mécanique unique, avec juste raison il a été attribué avec le jeu de l’année.