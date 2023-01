The Last of Us a livré un moment viral avec sa grenouille qui joue du piano… mais selon le créateur de la série, c’est une scène qui n’aurait pas dû se produire.

Pourquoi The Last of Us a-t-il une grenouille jouant du piano? Parce que la mouette ne ferait pas son travail

Chaque émission de télévision espère obtenir un moment viral qui capte vraiment l’attention des médias sociaux et fait parler les gens. Le dernier d’entre nous n’a pas vraiment besoin d’aide pour attirer l’attention, mais le deuxième épisode a livré un tel moment avec sa grenouille jouant du piano. Cependant, la grenouille n’a jamais été censée être la star de la scène, car le co-créateur Neil Druckmann a expliqué que la scène ne s’est produite qu’à cause d’un problème avec la vraie star de la scène; une mouette qui a refusé de manger la grenouille.





Dans l’épisode 2 de Le dernier d’entre nous, Joel, Ellie et Tess se sont dirigés vers la ville, faisant face à de terrifiants monstres infectés et à d’autres dangers. Une scène implique le trio traversant un hall d’hôtel inondé, où parmi la végétation envahie et les cadavres flottants, une grenouille devient le centre d’un plan alors qu’elle saute sur un piano à queue, émettant un tintement inquiétant au fur et à mesure. Bien que de nombreux fans n’aient pas tardé à montrer leur enthousiasme pour le petit amphibien vert sur TikTok et Twitter, Neil Druckmann a partagé quelques détails sur la scène qui ont clairement indiqué que le moment ne s’est produit qu’à cause de la scène réelle qui tourne mal. Il a dit:

« La grenouille piano ne serait pas une chose… si un oiseau piano faisait son travail ! Je suppose que tout arrive pour une raison. (Et avant que quiconque ne saute à la mauvaise conclusion… c’est une fausse grenouille à manger pour l’oiseau – ce que je n’ai jamais fait !!!) »





The Last of Us continue de maintenir sa cote élevée

La popularité et les éloges accordés à l’adaptation de HBO de Le dernier d’entre nous a continué à rester à un niveau jamais vu par de nombreuses adaptations de jeux vidéo. À l’exception d’une minorité à peine présente, la série a réussi à engager à la fois les fans du jeu et les nouveaux venus dans la franchise, et ne semble pas en danger de les décevoir de si tôt.

Bien qu’il n’y ait eu aucune garantie de Le dernier d’entre nous obtenant une deuxième saison, Druckmann a précédemment suggéré que la série ne « fera pas un Jeu des trônes” et permettre au spectacle de continuer encore et encore. Considérant que la première saison devrait adapter le premier jeu, il semble qu’une deuxième saison serait en mesure de presque terminer l’histoire du deuxième jeu et HBO serait fou de ne pas le livrer. Le créateur Craig Mazin a commenté précédemment :

« Il nous faudrait probablement plus d’une saison pour raconter la quantité d’histoires restantes. Mais certainement, je ne vois pas cela comme quelque chose qui continue encore et encore. Nous n’avons pas cette ambition. Notre ambition est de raconter le histoire qui existe, du mieux que nous pouvons, sur un support différent. »

Druckman a ajouté :