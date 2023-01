Pourquoi « The Last of Us » a changé la chronologie du jeu vidéo

« Le dernier d’entre nous», l’adaptation tant attendue du célèbre jeu vidéo du même nom, diffusée en avant-première sur HBO Max le 15 janvier 2023. La série mettant en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey se déroule vingt ans après la chute de la civilisation et présente Joel, un passeur qui est engagé pour sortir Ellie d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un simple travail deviendra un voyage brutal dans lequel le plus important est de survivre.

« Quand tu es perdu dans les ténèbres », le premier chapitre de la fiction développée par Craig Mazin et Neil Druckmann, pose les bases du développement de l’intrigue, c’est-à-dire qu’il explique le début de l’apocalypse, comment ils ont réussi à survivre et l’émergence d’un groupe rebelle.

En outre, la première de « Le dernier d’entre nous” comprend divers œufs de Pâques et des références au matériel original. Bien que les fans puissent trouver des dialogues et des scènes identiques, Série HBO Max a également des changements majeurs concernant le jeu vidéo Naughty Dog. Tout est question de chronologie.

Joel (Pedro Pascal) et sa fille Sarah en 2003 dans la série « The Last of Us » (Photo : HBO Max)

POURQUOI « THE LAST OF US » A-T-IL CHANGÉ LA CHRONOLOGIE DU JEU VIDÉO ?

Dans le jeu vidéo, L’histoire de Joel commence en 2013 alors qu’il vit toujours avec sa fille Sarah à Austin au Texas, dans la série écrite par Mazin et Druckmann, les personnages joués par Pedro Pascal et Nico Parker apparaissent en 2003.

Bien que le jeu et la série aient un saut dans le temps de 20 ans après la mort de Sarah, le changement susmentionné les place dans des années différentes. Le premier se déroule en 2033 et le second en 2023.

Selon Screen Rant, la raison principale de ce changement pourrait être les différences technologiques. Si l’épidémie de Cordyceps commence en 2003, une année où la technologie des soins de santé n’était pas aussi avancée, cela aide à expliquer la propagation rapide de la maladie.

De plus, il est bénéfique pour HBO Max, car il n’a pas à inclure de nombreuses avancées technologiques dans la série. Par exemple, dans le premier épisode de « Le dernier d’entre nous”, Joel utilise un ancien téléphone portable.

Une autre différence entre le matériel original et la nouvelle série est la saison au cours de laquelle l’histoire commence après le saut dans le temps. Alors que la première commence en été, la seconde débute en automne. Bien qu’il n’y ait aucune raison apparente, il est possible que les showrunners aient voulu que le voyage de Joel et Ellie soit plus condensé.