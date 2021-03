Pourquoi « The Ingalls Family » a été vraiment annulé

Le 11 septembre 1974, le premier chapitre de « La famille Ingalls », une série diffusée pendant dix saisons, se terminant le 21 mars 1983. Malgré le fait que près de trois décennies se sont écoulées depuis qu’elle a cessé de diffuser, avec les innombrables retransmissions, il est impossible de ne pas avoir vu aucun de ses chapitres.

Pendant le temps qu’il était sur les écrans, il est devenu le favori du public, tant se demandent quelles étaient les vraies raisons pour lesquelles cette série d’antan a été annulée malgré sa grande popularité.

La « Famille Ingalls » est sortie en septembre 1974 et était basée sur la série de livres éponyme de Laura Ingalls Wilder. (Photo: NBC)

POURQUOI LA «PETITE MAISON DANS LA PRAIRIE» A-T-ELLE ÉTÉ ANNULÉE?

Après neuf ans, et avec la maturation de Laura Ingalls et les troubles et les tribulations du reste de Walnut Grove, le public a chuté de telle sorte que « Little House on the Prairie » a été annulé, diffusant son dernier épisode en mars 1983.

Malgré la baisse des niveaux de réglage de la série hebdomadaire, le public exigeait toujours plus d’épisodes, mais ceux-ci ne sont pas arrivés sur le petit écran.

Selon Aide-mémoireLorsque Michael Landon a quitté la série en tant qu’acteur après la saison 8, la série a dû changer son nom pour « Little House: A New Beginning », et bien qu’il soit apparu en tant que guest star dans plusieurs épisodes, le public a encore chuté. Quelque chose qui laissait également entendre que la série ne fonctionnait plus. Comme vous vous en souvenez, cela a commencé avec Gilbert dans son enfance, jouant une jeune Laura, dont le rôle en grandissant n’avait aucun sens.

«Je ne pensais pas qu’une femme mariée devrait aller voir son père pour obtenir des conseils. Lorsque nous avons lancé ce programme, nous n’avions jamais imaginé qu’il durerait aussi longtemps. »Landon a souligné dans une interview de 1984.

Michael Landon et Melissa Gilbert ont montré qu’ils avaient une connexion spéciale après les sets d’enregistrement. (Photo: NBC)

LA SURPRISE GÉNÉRÉE PAR L’ANNULATION

Bien que l’annulation soit imminente, avant qu’elle ne devienne officielle, Landon lui-même n’était pas au courant de la situation.

Melissa Gilbert, qui jouait Laura Ingalls, a écrit dans ses mémoires « Prairie Tale » que lorsqu’elle a appelé Michael au sujet des nouvelles, il ne savait rien.

« J’ai demandé à Mike [Landon] par téléphone s’ils nous ont annulés. Il m’a dit qu’il n’avait pas reçu d’appel officiel du réseau, mais qu’il avait entendu dire que « Little House » ne faisait pas partie des programmes de la programmation d’automne de NBC. « , a-t-il raconté.

Avant longtemps, Landon lui-même apprit la nouvelle. «Au moment où j’ai appelé Mike, il avait fait son propre travail de reconnaissance et était furieux de n’avoir jamais reçu d’appel téléphonique officiel du président de la NBC, Brandon Tartikoff ou de toute autre personne sur le réseau, l’informant du sort de l’émission..