Pourquoi Tecna et Flora ne sont-ils pas dans Destiny: The Winx Saga?

Destination: La saga Winx Il est arrivé sur Netflix le 22 janvier et a généré toutes sortes de réactions parmi les fans. Alors que beaucoup ont applaudi la nouvelle série de la plateforme, d’autres l’ont critiquée pour les changements par rapport à l’original. L’absence de Tecna et Flora était parmi les plus remises en question par les fans. Parce qu’ils ne le sont pas?

Malgré la polémique, le lancement Il se positionne déjà comme le service de streaming le plus regardé au monde selon Flixpatrol. Destiné à un public adulte-adolescent, le programme regorge de magie, amour, comédie et sexe tout au long de la six chapitres qui a sa première saison.

« Les fans de 20 ans qui aiment toujours Winx Club adoreront la version live-action de Netflix. C’est beaucoup plus audacieux et audacieux qu’ils ne pourraient l’imaginer après avoir vu le monde coloré de la série animée. Son public cible est composé d’adultes « , a déclaré son créateur Iginio Straffi dans une interview au magazine TV Kids.

Je n’arrive toujours pas à assimiler que Tecna n’est pas dans Fate: The Winx Saga 🙁 – ㋛ (@ ireneee_28)

22 janvier 2021





Avec ses paroles, il a pris pour acquis que, bien qu’il soit basé sur la série animée, La Winx Saga est un produit différent destiné à d’autres consommateurs. C’est pourquoi il y a des changements importants et l’un d’eux est réduire les fées de six à cinq. Tecna, la fée de la technologie, n’a pas été incluse et son absence a été déplorée par les fans. La même chose s’est produite avec Flora.

Pourquoi Flora et Tecna ne sont-ils pas dans Destiny: The Winx Saga?

Les producteurs a décidé de remplacer Flora par un autre personnage: sa cousine nommée Terra. En tant, Tecna est entré dans la réduction que les écrivains ont faite parce qu’ils ont décidé que ce serait cinq et non six fées. Cependant, la possibilité est ouverte pour les deux reviennent dans les saisons suivantes.

L’absence des fées a été parmi les plus critiquées et il y a même eu des plaintes au sujet du manque de diversité car le casting principal est totalement occidental. Même avec ces opinions contraires, l’émission a été bien accueillie et fait déjà fureur sur Netflix.