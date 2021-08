Pourquoi tant d’histoires folles se produisent-elles en Floride ? ‘Florida Man’ Meme expliqué

Comme des détails troublants sur les crimes d’un homme de Floride contre les enfants et les animaux reçoivent une attention nationale, la réputation de la Floride en tant que foyer de crimes étranges est aggravée.

Si vous êtes sur Internet depuis 2013, vous saurez que la notoriété supposée de la Floride pour les événements étranges est renommée – recherchez « Florida man meme » si vous n’êtes pas convaincu.

Mais alors que les histoires semblent différentes de tout ce qui se passe dans d’autres États, il est probable que ce genre d’événements se produisent tout autour de nous dans tous les États – nous n’avons tout simplement pas accès à l’information.

Pourquoi tant d’histoires folles se produisent-elles en Floride ?

De nombreux crimes qui se produisent en Floride se retrouvent en ligne parce que l’État dispose de l’une des lois de gouvernement ouvert les plus étendues qui permet aux informations sur tous les crimes qui y sont commises d’être si facilement disponibles.

Des hommes de Floride se représentant devant les tribunaux en criant sur les jurés pour couper les parties intimes de l’amant de leur femme avec des ciseaux, il y a de quoi alimenter le mème.

Mais il y a en fait des raisons légitimes pour lesquelles les histoires de crime en Floride semblent être plus extrêmes que dans d’autres États.

Floride accès facile aux archives publiques.

Les lois sur le soleil de la Floride et les lois sur la liberté d’information signifient que les Floridiens – et toute autre personne cherchant à créer un mème – peuvent facilement accéder aux documents gouvernementaux et aux procédures judiciaires.

Bien qu’il existe certaines exceptions, les archives publiques sont consultables en temps réel en Floride, ce qui signifie que les histoires folles se brisent facilement et sans restrictions.

Les 50 États et le gouvernement fédéral ont maintenant une forme de loi sur le soleil, mais beaucoup d’entre elles ne sont pas aussi ouvertes que celles de la Floride.

Il s’agit de lois exigeant l’ouverture du gouvernement ou des entreprises. Ils permettent aux citoyens d’accéder aux réunions, aux comptes rendus, aux votes, aux délibérations et à d’autres questions officielles.

Il s’agissait de redonner aux citoyens le pouvoir de contrôler ceux qu’ils élisaient pour prendre des décisions en leur nom.

La Floride manque de services de santé mentale.

Le manque de soutien en santé mentale en Floride peut expliquer pourquoi les Floridiens semblent commettre des crimes absurdes.

La Floride se classe au 33e rang avec une prévalence élevée de maladie mentale et de faibles taux d’accès aux soins, selon un rapport publié par Mental Health America.

Bien qu’elle se classe près du milieu dans l’ensemble, si l’on ne regarde que le classement de l’accès aux soins, la Floride est arrivée presque en bas à la 45e place. Le manque d’accès aux soins peut être affecté par la pénurie de professionnels de la santé mentale que connaît la Floride.

Les résidents de la Floride sont également confrontés à certaines des pires inégalités économiques aux États-Unis. Par conséquent, pour les communautés à faible revenu, l’accès aux soins de santé mentale est extrêmement difficile.

La Floride a une grande population.

L’État est actuellement le troisièmela plus grande population des États-Unis et abrite 21,5 millions de personnes.

Plus de gens signifie que plus de gens commettent des crimes, ce qui peut être une autre explication pour certains des contes sauvages de la Floride.

pourtant, l’État connaît une diminution de la criminalité et a signalé une baisse de 15,7 % de la criminalité totale. Cela signifie qu’il y a moins d’histoires folles sur l’homme de Floride apparaissant chaque jour.

Ciara Litchfield est une écrivaine qui travaille sur des histoires de divertissement et d’intérêt humain avec un accent particulier sur les bonnes nouvelles.