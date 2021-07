Pourquoi tant de jeunes femmes utilisent les fonctionnalités et applications de Partager ma position

En tant que femmes, nous sommes toujours prudentes lorsque nous allons au magasin, à un rendez-vous et même en courant.

Nous sommes toujours prêts au pire et savons que nous devons veiller à notre sécurité.

C’est pourquoi nous transportons du gaz poivré, tenons nos clés entre nos doigts et utilisons la fonction Partager ma position ou des applications de suivi similaires pour nous assurer que nous et nos amis pouvons garder un œil sur l’autre.

De nos jours, on a l’impression qu’il n’est jamais sûr pour une femme d’aller seule n’importe où étant donné la menace quasi constante d’être harcelée, kidnappée, agressée ou même assassinée.

C’est devenu une sorte de pratique universelle pour les jeunes femmes de partager notre emplacement avec quelqu’un à tout moment.

Même lorsque nous sortons simplement pour une course, tout peut arriver.

Après avoir constamment entendu parler de femmes disparues ou agressées, nous sommes devenus si vigilants qu’il ne fait aucun doute que nous ne partageons pas nos emplacements avec nos petites amies.

L’affaire d’enlèvement et de meurtre de Sarah Everard, qui a été tuée par l’ancien policier Wayne Couzens en mars, a suscité l’indignation et augmenté les précautions que les femmes estiment que nous devons prendre, telles que le partage de position, les alarmes de viol et ne pas marcher seul la nuit.

La mort d’Everard nous a appris que nous ne pouvons même pas faire confiance à la police, qui est censée servir et protéger et non violer et tuer.

Les jeunes femmes rencontrent tout le temps de nouvelles personnes sur des applications de rencontres comme Tinder, Hinge et Bumble. Et même si les rencontres peuvent être amusantes, nous oublions parfois que nous ne savons rien de ces personnes et devons nous rappeler qu’elles sont toujours des étrangers.

L’utilisation d’applications de suivi telles que Find My Friends, Life 360 ​​et les cartes Snapchat est devenue la norme pour les jeunes femmes pour une bonne raison.

Nous utilisons ces applications car cela nous rassure de savoir qu’une personne en qui vous avez confiance et que vous aimez sait où nous sommes si le pire devait arriver.

Les applications de suivi nous offrent un certain confort et une protection, alors lorsque nous sortons à un rendez-vous Tinder, voyageons dans un Uber ou simplement nous promenons, nous savons que nous ne sommes pas complètement seuls.

Nous ne pouvons nous défendre que dans une certaine mesure avec des mouvements d’autodéfense, du gaz poivré, des alarmes de viol et des griffes d’autodéfense, mais grâce à l’utilisation d’applications de suivi, nous avons maintenant une étape supplémentaire que nous pouvons franchir avant de sortir.

Ce qui est triste, c’est que les femmes doivent faire tout cela et dépenser tellement d’énergie juste pour rester en vie et indemnes.

Et même si nous faisons tout « correctement », nous risquons toujours que quelque chose se produise.

Le partage de position est devenu une étape de plus dans notre liste de contrôle de plus en plus longue de choses à faire avant de sortir afin que nous puissions rentrer chez nous.

Les hommes peuvent sortir avec uniquement leur téléphone, leur portefeuille et leurs clés et se sentent généralement en sécurité.

Qui a dit que les femmes ne pouvaient pas en faire autant ?

Ah, c’est vrai. Nous pouvons – mais juste après avoir pris quelques précautions supplémentaires (et un sentiment de peur).

Bien que le suivi de vos amis puisse sembler effrayant ou étrange au début, vous vous rendrez vite compte que cela vous permet, à vous et à vos amis, de vous sentir en sécurité – et cela pourrait même changer la dynamique de votre amitié.

Partager votre position avec des amis peut être pratique si vous voulez voir à quelle distance se trouve votre ami s’il a fait un trajet à partir d’une application de covoiturage comme Uber.

Vous pouvez également voir où votre ami pourrait avoir un rendez-vous, et si l’emplacement semble incertain, vous pouvez rester vigilant au cas où il aurait besoin de vous en cas d’urgence.

Plus important encore, et c’est pourquoi la plupart des gens partagent leur position, vous pouvez voir si vos amis sont rentrés sains et saufs à la fin de la nuit.

Même si vous renoncez au sentiment de confidentialité avec ces applications de partage de position, vous ne vous souciez pas de l’aspect collecte de données, car votre sécurité et celle de votre meilleur ami sont plus importantes.

N’oubliez pas que le partage d’emplacements peut renforcer la confiance et l’intimité avec des amis qui vous soutiennent et peuvent vous voir sur la carte.

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre la culture pop, l’amour et les relations, et les soins personnels.