Pourquoi Syfy Killer Klowns du film Outer Space ne s’est pas produit selon Stephen Chiodo

Des rumeurs circulent depuis des années concernant une suite prévue de la comédie d’horreur classique des frères Chiodo (Stephen, Charles et Edward) Killer Klowns de l’espace extra-atmosphériquesorti pour la première fois en 1988. On parlait d’une sortie en 2012 et même d’une série télévisée basée sur les Klowns, mais il est vite devenu évident que cela n’allait pas se produire et beaucoup ont abandonné l’idée tous ensemble.

Cependant, l’espoir a semblé être rétabli en 2018 lorsqu’il a été annoncé que SYFY se préparait à octroyer des licences pour les droits de réalisation de nouveaux longs métrages basés sur Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique et la comédie d’horreur culte des années 80 de Stephen Herek Bestioles (1986).

Depuis lors, il y a eu un Bestioles redémarrage intitulé Attaque des bestioles! qui a été dévoilé au public en 2019 avec des critiques mitigées, mais toujours aucun signe de la suite tant attendue de Killer Klowns. Récemment, Stephen Chiodo a été présenté sur le podcast Slasher Radio et a parlé de ce qui est arrivé à ces plans. Lorsqu’il a parlé de l’accord SYFY et de la suite proposée, il a exprimé peu d’intérêt pour travailler avec l’entreprise, estimant qu’elle valorisait les Killer Klowns en tant que propriété.

« Il y avait un accord … MGM contrôle les droits … et ils sont allés à SYFY. Ils ont fait Critters, et vous avez vu à quoi cela ressemblait. Mais ils voulaient faire des Klowns pour environ deux millions. [dollars]. Et nous ne voulons pas faire ça … nous l’avons fait pour deux millions dans les années 80. Nous ne voulions donc pas le faire. Et même MGM ne voulait pas le faire … ils ont dit que c’était une propriété plus précieuse que de simplement signer pour ce peu d’argent. «

Les frères ont clairement une pléthore d’idées créatives quant à l’endroit où ils pourraient emmener le franchisé, mais, dans l’état actuel des choses, ils achètent toujours le produit.

« Nous avons toute cette longue trilogie – ce que nous appelons une trilogie en quatre parties parce que nous incluons l’original – une série télévisée pour le câble [or] Diffusion. Et il suit les aventures de tous les personnages au fil de leur vie, écrasés après la première invasion. Cela ferait une super mini-série. Nous vendons donc constamment cela aux personnes intéressées. «

Le film original raconte l’histoire d’un groupe d’extraterrestres psychotiques qui semblent avoir pris la forme de clowns de cirque. Ils atterrissent dans une petite ville sur Terre et tentent de capturer et d’assassiner les humains pour les récolter pour se nourrir. C’est le seul film à être écrit et réalisé par les Chiodo Brothers, qui agissent normalement en tant qu’artistes d’effets spéciaux et ont aidé dans les coulisses de films, notamment Bestioles, Ernest effrayé stupide, et Team America: Police mondiale.

Leurs effets spéciaux fonctionnent sur Killer Klowns de l’espace extra-atmosphériquequi implique un certain nombre d’effets pratiques, y compris des costumes en caoutchouc et un maquillage extravagant, a été salué par la critique et, bien qu’il n’ait pas été un énorme succès au box-office, le film est depuis devenu considéré comme un classique culte. Cependant, Stephen estime que c’est ce manque d’un énorme retour au box-office qui est à blâmer pour l’enfer du développement dans lequel la suite proposée a été.

« … Et nous essayons de faire démarrer la suite depuis 1988. Et Hollywood est juste une machine horrible. Le film n’a pas vraiment eu beaucoup de box-office … et quand vous voulez faire une suite, ils ont l’air au box-office. Ils ne considèrent pas les films cultes comme quelque chose dans lequel investir. «

Il semble que, pour le moment, les fans devront simplement être patients et espérer le meilleur en ce qui concerne ce qui était autrefois intitulé Le retour des Killer Klowns de l’espace extra-atmosphérique en 3D. En attendant, vous pouvez revoir l’original sur DVD ou le louer auprès d’Amazon Prime. Cette nouvelle vient de slasherradio.com.

