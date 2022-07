Pourquoi « Stranger Things 5 » sera plus court que sa saison précédente

Le vendredi 1er juillet, Netflix a créé le volume 2 de la quatrième saison de « Stranger Things ». Avec une fin choquante, quelques pertes et beaucoup de mystères non résolus, déjà fans de la série télévisée Ils se demandent ce qui pourrait arriver d’autre avec Eleven (Millie Bobby Brown), Max (Sadie Sink) et compagnie.

En ce sens, de nombreux fans de la série attendent les nouvelles révélations sur sa cinquième saison. Ainsi, dans une récente interview, le frères duffer révélé quelques détails à ce sujet. Parmi eux, la différence concernant la durée de cette tranche et la quatrième. Par conséquent, dans les lignes suivantes, nous vous disons parce que saison 5 de « Stranger Things » Il sera plus court que le précédent.

COMBIEN DE TEMPS LES CHAPITRES DE « STRANGER THINGS » ONT-ILS DURÉ JUSQU’À PRÉSENT ?

1. Durée de la première saison de « Stranger Things »

La première saison de « Choses étranges » il a été créé en 2016 et se compose de 8 épisodes. Chaque chapitre de cet épisode a duré moins d’une heure, il n’a donc pas dépassé 8 heures pendant tout le lancement.

2. Durée de la deuxième saison de « Stranger Things »

La deuxième saison, pour sa part, a été créée en 2017 et se compose de 9 épisodes. Tous les chapitres de cet épisode ont duré moins d’une heure, à l’exception du dernier, qui avait une durée de 63 minutes.

3. Durée de la troisième saison de « Stranger Things »

D’autre part, la troisième saison a été créée en 2019 et se compose de 8 épisodes, comme le premier. Chaque chapitre de cet épisode a duré moins d’une heure, à l’exception de deux : Le sixième épisode, avec 60 minutes ; et le huitième, avec 78.

4. Durée de la quatrième saison de « Stranger Things »

Finalement, « Choses étranges 4″ a été la saison la plus longue de la série. Avec 9 chapitres, chacun d’eux a dépassé une heure de longueur. Et, quel film, son dernier épisode avait une durée de 2 heures et demie (150 minutes). Cela suppose que toute la saison a accumulé près de 13 heures.

Comme l’expliquent les frères Cancrela raison des longues images était due aux deux heures de préparation que la plupart des personnages principaux avaient, avant de découvrir le méchant voisine et ce qu’il a fait à Hawkins.

De plus, cette édition comprend un casting beaucoup plus important que n’importe quelle saison précédente, avec des noms comme Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Maya Hawke et bien d’autres stars.

« Stranger Things 4 » a été la saison la plus longue de la série (Photo : Netflix)

COMBIEN D’ÉPISODES AURA « STRANGER THINGS 5 » ?

Dans une récente interview avec Collisionneur, les frères Duffer ont révélé leurs plans pour la cinquième et dernière saison de la série. Ainsi, ils ont expliqué qu’ils chercheront à ce qu’il ait le même nombre d’épisodes que les première et troisième saisons : 8.

« Nous pensions que la saison 4 allait en avoir huit [episodios], et qu’ils allaient avoir une durée régulière. Donc si vous nous aviez interviewés avant le 4, c’est ce que j’aurais dit. Je pense que notre objectif est à nouveau de huit. »Matt Duffer a noté.

La cinquième saison de « Stranger Things » devrait avoir 8 épisodes (Photo : Netflix)

POURQUOI « STRANGER THINGS 5 » SERA-T-IL PLUS COURT QUE LA QUATRIÈME SAISON ?

Au cours de la conversation, duffer mat Il a également expliqué qu’ils prévoyaient de rendre la saison 5 plus courte que la saison 4, bien que plus longue que la saison 1. De cette façon, on cherche à avoir une durée moyenne de 10 heures.

« Nous ne voulons pas que ce soit 13 heures. Nous visons plus de 10 heures ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être plus long que la saison 1 parce que nous avons beaucoup à finir, mais Je ne pense pas que ça va être aussi long que la saison 4« , a-t-il raconté.

Ainsi, selon les créateurs, la principale raison pour laquelle la cinquième saison de la série sera plus courte est que les protagonistes connaissent déjà la menace à laquelle ils sont confrontésafin qu’ils puissent accélérer les événements de l’histoire.

« Dans cette saison, par exemple, il a fallu deux heures avant que nos personnages ne réalisent que le monstre tuait des gens à Hawkins. Maintenant, ils savent quelle est la menace, et cela contribuera à l’accélérer. »a dit Ross Duffer.

Matt Duffer a expliqué qu’ils prévoyaient de rendre la saison 5 plus courte que la quatrième de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

Vous pouvez regarder la quatrième saison complète de « Choses étranges »via Netflix. Les deux derniers chapitres de la tranche, qui composent le volume 2, ont été créés le vendredi 1er juillet. N’oubliez pas que vous pouvez y accéder ainsi qu’à tous les épisodes précédents avec un abonnement à la plateforme de streaming populaire.