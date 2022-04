Pourquoi Steven Spielberg n’a-t-il jamais réalisé de James Bond ?

Si on parle de grands cinéastes, le nom du réalisateur vient vite à l’esprit Steven Spielbergqui a été chargé de porter de grands classiques sur grand écran comme »parc jurassique » et qu’il a commencé son travail dans l’industrie cinématographique en tant que fan de grands réalisateurs, citant David Lean et Preston Sturges comme ses influences.

De la même manière, ce qui l’a amené à devenir réalisateur, ce sont ses films préférés, parmi lesquels ceux de James Bond, dont Spielberg a toujours catalogué comme ses favoris, et qu’il semble même qu’il soit le candidat pour en réaliser un. Cependant, bien qu’il y ait eu un moment où c’était non seulement possible mais même probable, le cinéaste n’a jamais été en charge de l’histoire de l’agent 007.

Cela ne s’est pas produit pour une raison simple, car Spielberg s’est déjà vu refuser la réalisation d’un film de James Bond. Compte tenu de cela, le réalisateur a rencontré son ami Georges Lucas pour créer la saga de »Indiana Jones », qui a rapidement rivalisé avec l’Agent 007 dans les salles. Mais ils ne l’ont fait qu’après que Spielberg ait été refusé non pas une, mais deux fois pour diriger Bond.

La création du célèbre personnage d’Indiana Jones a eu lieu sur une plage d’Hawaï, où Lucas et Spielberg séjournaient pendant l’une de leurs vacances. C’est là que Spielberg a mentionné à son partenaire qu’il voulait faire un film « comme ceux de James Bond ». Lucas a répondu qu’il avait une meilleure idée et lui a parlé pour la première fois de sa vision de la création de la saga Indiana Jones. Les deux ont accepté et quatre ans plus tard, le public a pu voir « Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue » dans les salles.

Cependant, on dit que Spielberg s’est toujours retrouvé avec l’épine de pouvoir diriger une pensée vaine d’aventure James Bond. En 2016, le réalisateur a révélé qu’il avait parlé avec le producteur de Bond, Albert R. « Cubby » Brocolipas une fois, mais deux fois, sur la réalisation d’un film de James Bond.

La première rencontre a eu lieu alors qu’il tournait « Jaws » en 1975. Broccoli a affirmé qu’il n’était « pas celui-là ». Spielberg a réessayé après le film « Rencontres du troisième type » et a de nouveau été rejeté. À ce moment-là, lui et Lucas planifiaient déjà le film Indiana Jones, alors il a complètement abandonné le thème de James Bond.

Apparemment, ce que Broccoli voulait dire par « le bon », c’était que James Bond était considéré comme une franchise britannique, donc seuls les réalisateurs britanniques ont été choisis pour réaliser ses films. Bien que Broccoli soit décédé en 1996, la tradition est restée dans les films de James Bond, jusqu’en 2021, »No Time to Die » a été le premier réalisé par le réalisateur américain. Cary Joji Fukunaga.

Si Spielberg avait réalisé son rêve de réaliser un film de James Bond, vous n’auriez probablement pas eu les films « Indiana Jones », qui sont devenus une production à succès au box-office.