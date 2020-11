Pourquoi Stephenie Meyer a vraiment choisi une pomme pour la couverture

Bien que le premier des crépuscule livres a été publié en 2008, les fans sont toujours investis dans l’histoire aujourd’hui. Merci à la sortie récente de Stephenie Meyer de Soleil de minuit, qui est un récit de crépuscule du point de vue d’Edward Cullen, l’intérêt pour les livres a explosé une fois de plus. Mais les fans ne sont pas seulement intéressés par les mots dans les livres. Ils spéculent également sur la pochette.

Que vous soyez fan du crépuscule livres ou pas, vous avez probablement vu la fameuse couverture du premier livre. La couverture comporte des mains extrêmement pâles tenant une pomme rouge sang en invitation. Les fans des films se rappelleront que Robert Pattinson a réussi à recréer la couverture du film grâce à une cascade particulièrement difficile car le réalisateur a estimé que le rappel était important. Mais que représente la couverture et pourquoi une pomme a-t-elle été choisie?

Stephenie Meyer réfléchit à l’idée de Bella du bien et du mal

Depuis les fans de la crépuscule les livres sont tellement fascinés par la couverture des livres que Meyer s’est rendue sur son site Web personnel pour parler un peu plus des raisons pour lesquelles l’image spécifique a été choisie. «La pomme sur la couverture de crépuscule représente «fruit défendu». J’ai utilisé l’Écriture de la Genèse (située juste après la table des matières) parce que j’aimais l’expression «le fruit de la connaissance du bien et du mal» », a déclaré Meyer.

Bien sûr, Meyer fait référence au verset biblique auquel elle fait référence au tout début de son livre. «Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas; car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement», lit-on dans l’Écriture. Meyer adorait l’idée de choisir une image qui jouait sur la compréhension de son personnage principal de ce qu’étaient le bien et le mal. «N’est-ce pas exactement ce que Bella finit par faire?» la crépuscule l’auteur a posé à ses fans. «Une connaissance pratique de ce qu’est le bien et de ce qu’est le mal.»

Pourquoi l’auteur de Twilight a choisi une pomme pour sa couverture

Poursuivant, Meyer a également expliqué comment les pommes ont historiquement eu beaucoup de symbolisme et pourraient donc représenter beaucoup de choses différentes. «Ce qui est bien avec la pomme, c’est qu’elle a tellement de racines symboliques», a écrit Meyer, donnant plus de raisons pour lesquelles elle a atterri sur le fruit particulier pour le crépuscule couverture. «Vous avez la pomme dans Blanche-Neige, une bouchée et vous êtes figé pour toujours dans un état de pas tout à fait mort… Ensuite, vous avez Paris et la pomme d’or dans la mythologie grecque – regardez combien de problèmes cette commencé. Les pommes sont un fruit assez polyvalent.

Mais pourquoi Meyer a-t-il choisi cette image particulière d’une pomme au-dessus des autres? Pour le crépuscule auteur, tout se résumait à un seul mot qui, selon elle, représentait fidèlement son histoire. «Au final, j’adore la belle simplicité de la photo. Pour moi, cela dit: le choix. De toute évidence, Meyer a beaucoup réfléchi à la sélection de la bonne image pour son livre infâme. Nous sommes intéressés de voir si crépuscule les fans seront comme pris avec les couvertures de ses futurs travaux.