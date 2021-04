Pourquoi ‘Station 19’ a montré une liste de 25 noms après son dernier épisode

Le showrunner de « Station 19 » avait du mal à mettre en place l’arc de l’histoire pour un épisode puissant traitant de l’impact du meurtre de George Floyd, alors elle a demandé de l’aide à ses acteurs et écrivains.

Krista Vernoff voulait tous les remercier d’avoir écrit l’épisode poignant du drame ABC de jeudi soir, mais comme le studio a déclaré que ce n’était pas possible, elle s’est assurée que tout le monde connaissait les contributions de 25 écrivains et membres de la distribution qui ont collaboré à l’effort spécial.

Le dernier épisode du drame ABC « Station 19 » a abordé les sentiments des personnages à la suite du meurtre de George Floyd. Ron Batzdorff / ABC

À la fin de l’épisode, un graphique est apparu répertoriant les 25 personnes dont les expériences et la perspective ont «éclairé et enrichi» l’histoire. Il a également noté que Vernoff a fait don de ses frais de scénario au Color of Change Education Fund.

Vernoff a parlé à The Hollywood Reporter de la façon dont le groupe a créé un épisode dans lequel Danielle Savre, membre de la distribution tweeté était « émotionnel, brut et pertinent » et Vernoff tweeté était son «heure de télévision la plus puissante en 22 ans de carrière».

« Je pense que nous avons trouvé un moyen de le faire – une manière qui se sent révérencieuse et respectueuse de George Floyd », a déclaré Vernoff. « Ce n’était pas seulement une idée, c’était un être humain et sa mort a eu un impact énorme. Et maintenant j’imagine que mon espoir est que les gens voient leurs expériences représentées d’une manière qui les fait se sentir plus vus et entendus. »

L’épisode d’une heure montre les pompiers de l’émission réfléchissant à un thérapeute joué par Tracie Thoms au sujet de leur désespoir, de leur colère, de leur douleur et de leur confusion à la suite de la mort de Floyd.

Vernoff a sollicité l’aide du casting en plus des scénaristes pour créer l’arc de l’histoire et les conversations de l’épisode.

«C’est une salle très diversifiée et un personnel de soutien très diversifié et j’ai dit: ‘Je suis une femme blanche d’âge moyen, j’ai besoin de vos expériences vécues ici’ » ‘, a déclaré Vernoff.

Les membres de la distribution lui ont envoyé des e-mails profondément personnels sur leurs propres expériences et idées pour l’épisode.

«Je me suis juste assise en pleurant», dit-elle. «De la même façon que je me suis assis en pleurant quand j’ai regardé l’épisode prendre vie. La profondeur des expériences vécues par chacun et la douleur, c’était beaucoup à assimiler. Et c’était un beau privilège de pouvoir créer cette heure à la télé.

« Chaque e-mail que j’ai ouvert, j’ai obtenu une nouvelle compréhension, et mon espoir était que, en le conditionnant et en le mettant à la télévision, tout le monde pourrait acquérir une nouvelle compréhension. »

Jason Winston George, membre de la distribution, a également déclaré que cela s’était rapidement réuni.

« Ce soir @ station19 est #puissant», a-t-il tweeté jeudi.« L’histoire derrière cette histoire est également incroyable. Cet épisode n’a même été conçu que peu de temps avant que nous ne le tournions. Continuer la conversation. Plus nous en parlons, plus nous en ferons. «

L’épisode est encore plus pertinent, c’est qu’il est survenu quelques jours à peine après que l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, ait été condamné pour le meurtre de Floyd l’année dernière après s’être agenouillé sur le cou pendant plus de neuf minutes.

« L’une de mes grandes notes était: ‘S’il vous plaît, n’utilisons pas son nom comme un raccourci ou un raccourci. Si nous disons George Floyd dans cet épisode, veuillez faire référence à George Floyd, l’homme’ », le directeur de la diversité de Vernoff , équité et inclusion Kasha Foster a déclaré au Hollywood Reporter.

« Il n’est même pas un an passé; sa famille pouvait voir cela et juste par respect, si nous utilisons son nom, s’il vous plaît, parlez de lui. Et mon autre pensée était que cela enregistre un moment de l’histoire. Oui, oui, c’est une émission de télévision, mais comment cette émission va-t-elle jouer dans un an? Comment va-t-elle jouer dans cinq ans? Alors, j’ai lu le brouillon et je l’ai regardé avec un oeil: « Profitons de cette occasion pour montrer le compliqué la vérité de ce moment – le temps désordonné, douloureux et émotionnel que ce fut, en particulier pour les Noirs. ‘ »

