Pourquoi Space Jam: A New Legacy est destiné à être un succès retentissant

Space Jam: un nouvel héritage est déjà une réalité et le monde verra après longtemps la suite du film d’animation classique de 1996, mettant en vedette Michael Jordan à l’époque. Dans ce retour, nous aurons le rôle principal de la star de la NBA, James Lebron, que l’on a déjà vu en action lors du premier gros trailer présenté il y a quelques jours.

L’avant-première a attiré l’attention du grand public et des fans du meilleur basket au monde pour une vidéo pleine de références. Nous trouvons des hochements de tête à Harry Potter, Game of Thrones, Le Masque, Une Orange Mécanique, Scooby Doo, Les Pierrafeu, Le Géant De Fer, King Kong, Joker, jusqu’au jeu mythique entre les Rey et Dwayne Wade.

Sans aucun doute, nous sommes en présence de l’un des longs métrages les plus attendus de 2021 et selon un rapport de site Le monsieur est voué au succès, en soulignant l’opportunité commerciale trouvée dans le fait d’avoir un sport populaire comme le basket-ball et un côté de la culture, donc diverses marques ont déjà commencé à conclure des accords avec des produits déjà lancés sur le marché.

+ Pourquoi Space Jam 2 est destiné à être un succès retentissant:

La liste des raisons, selon Le monsieur, est le suivant: c’est un produit de la culture pop; les Looney Tunes en étant l’une des stars de Warner Bros; Il y a 12 films Looney Tunes; Space Jam fait partie du projet Coyote vs Acme pour 2023; il y a 62 personnages Looney Tunes; la marque de bande dessinée a créé divers produits qui restent d’actualité; LeBron James lui-même qui conduira le film; El Rey compte 157 millions d’abonnés sur ses réseaux et sa publication de la bande a été vue plus de 10 millions de fois et par la NBA, l’une des ligues avec les revenus les plus élevés du monde du sport.

Space Jam: A New Legacy sort en salles et HBO Max le 16 juillet, et voici l’un de ses synopsis: « Le basketteur consacré et icône mondiale LeBron James et son jeune fils Dom – qui rêve de devenir développeur de jeux vidéo – se retrouvent piégés dans la réalité virtuelle par un algorithme malhonnête appelé Al-G Rhythm. Pour sortir de cette réalité en toute sécurité, ils doivent aider les personnages de Looney Tunes Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig et Lola Bunny, ainsi que toute leur bande d’indisciplinés, pour gagner les champions numérisés d’Al-G dans un match de basket« .