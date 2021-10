Pourquoi Sony a demandé de l’aide à Marvel pour continuer la saga Spider-Man

in

Au-delà de ce que l’on peut dire en termes de qualité du cinéma de super-héros, force est de constater que le Univers cinématographique Marvel (MCU) elle est devenue l’une des sagas les plus importantes de l’histoire du cinéma. Depuis la création de la franchise avec Hombre de Hierro En 2008, plus de 25 films et séries sont passés qui composent une histoire qui ne connaît toujours pas ses limites.

L’une des prochaines histoires à sortir au cinéma sera Spider-Man : Pas de chemin à la maison, qui mettra fin aux lancements de la MCU en 2021. Actuellement, Pierre Parker est un élément fondamental de la saga, mais cela avait à voir avec une demande d’aide qui venait de Photos Sony, le studio qui détient les droits à l’image du personnage. Cela a été confirmé dans un nouveau livre sur l’histoire de la franchise.

La tête de Photos Sony, Amy Pascal, il a rencontré Kevin Feige quand ils ont rencontré un obstacle créatif pour faire L’incroyable Spider-Man 3. En transmettant le projet au président de merveille, la réponse était accablante : pour Feige il était clair que l’idée était mauvaise. Ensuite, Kévin Il a proposé de faire quelque chose ensemble.

« La seule façon pour moi de savoir comment faire quelque chose est de le faire complètement. Alors pourquoi ne pas nous laisser faire ? Ne considérez pas cela comme deux études. Et ne pensez pas que cela revient à rendre les droits à un autre studio. Pas de changement de mains de droits. Pas de changement de mains d’argent. Invitez-nous à le produire « , il lui a dit Feige à Pascal. Pour le père de MCU c’était comme si de Sony aurait « Engagé les services » de votre société de production. Ce qui a d’abord été pris comme une mauvaise idée, a fini par convaincre Pascal: «Je dois être honnête à ce sujet, nous essayions d’être différents, nous sommes même allés dans des endroits où nous n’aurions pas dû aller pour être différents. Nous n’étions plus frais « .

L’ambition du troisième film MCU Spider-Man

Le 17 décembre, le troisième film de la Pierre Parker de Tom Holland dans le MCU. Tel que défini par son propre directeur, Jon watts, sera à l’apogée de l’un des films les plus importants de la saga. « Nous essayons vraiment d’être ambitieux. Il est Spider-Man : Fin de partie« dit le directeur.

En outre, Hollande Il s’attendait à ce qu’une de ses scènes le laisse, lui et son frère, bouche bée de surprise. C’est une séquence dans laquelle Pierre, la tante mai et Heureux Ils retrouvent un personnage mystérieux, avec qui ils parlent de ce que signifie être un super-héros. C’était lors d’une conversation avec Empire où il a gardé le mystère avec lequel de nombreux fans ont commencé à spéculer, car ils pensent que ce serait Charlie Cox Quoi casse-cou, l’un des personnages dont on dit depuis longtemps qu’il fait une apparition.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂