Pourquoi Simone Biles s’est retirée de la finale de l’équipe américaine aux Jeux olympiques

Simone Biles s’est retirée de la finale de la gymnastique par équipe féminine à la suite d’une chute au saut, laissant ses coéquipières sans sa gymnaste la mieux notée.

Après une erreur d’atterrissage, Biles a rapidement quitté l’arène de Tokyo et bientôt la nouvelle a éclaté que la gymnaste de renom ne continuerait pas à rivaliser avec son équipe.

Le départ de Biles a laissé une ouverture aux gymnastes russes, participant au Comité olympique russe, pour remporter l’or, laissant l’équipe américaine avec l’argent.

Cependant, après sa pause, Biles devrait revenir pour sa quête d’une médaille d’or dans les compétitions individuelles.

Pourquoi Simone Biles s’est-elle retirée de la gymnastique par équipes aux Jeux olympiques ?

La décision choquante de se retirer de la compétition a laissé beaucoup de gens inquiets que Biles ait subi une blessure, mais elle a abordé la raison de sa sortie, démontrant les pressions qui accompagnent la perfection.

Biles a évoqué des problèmes de santé mentale.

Dans une explication en larmes de la raison pour laquelle elle avait quitté la compétition olympique, Biles a déclaré: « C’est vraiment nul quand vous vous battez avec votre propre tête. »

« Chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de stress élevé, vous paniquez un peu », a ajouté le joueur de 24 ans. « Je dois me concentrer sur ma santé mentale et ne pas mettre ma santé et mon bien-être en danger. »

Le quadruple médaillé d’or olympique a été qualifié de CHÈVRE ─ le plus grand de tous les temps ─ du sport et cela s’accompagne indéniablement d’une immense pression.

« Cela a été un long voyage olympique, ça a été une longue année … après la performance que j’ai faite, je ne voulais pas participer aux autres épreuves, alors j’ai pensé que je prendrais du recul », a également expliqué Biles.

Gymnastics USA dit que Biles a un « problème médical ».

Après son retrait, Gymnastics USA a publié une déclaration disant: « Simone Biles s’est retirée de la compétition finale par équipe en raison d’un problème médical. Elle sera évaluée quotidiennement pour déterminer l’autorisation médicale pour les futures compétitions. Je pense à toi, Simone! »

Cette déclaration et l’atterrissage instable de Biles ont fait craindre qu’elle ait été blessée dans le coffre-fort compliqué.

Mais l’explication de Biles sur la sortie montre que la santé mentale et physique sont intrinsèquement liées, en particulier lorsque vos pressions mentales dépendent de vos performances physiques, comme c’est le cas avec Biles.

« Quand vous êtes sous les projecteurs du monde avec le surnom « Le plus grand de tous les temps » sur le dos, la pression mentale est immense. Cela ne fait qu’augmenter les effets du cortisol, de l’adrénaline et de la peur qui coulent dans ses veines. Tout cela peut rapidement conduire à un doute de soi débilitant », explique Michelle Molitor, coach en confiance.

Biles démontre la pression de la grandeur.

À l’approche des Jeux olympiques de 2020, Biles n’était pas seulement la GOAT et l’une des principales forces du succès en gymnastique de l’équipe américaine, mais elle est également la seule survivante de l’une des périodes les plus sombres de la gymnastique américaine encore dans le sport.

Biles a toujours critiqué USA Gymnastics pour son incapacité à enquêter sur des antécédents d’abus sexuels dans le sport à la suite de la condamnation de Larry Nassar, un médecin de longue date de l’équipe nationale qui a agressé des centaines d’athlètes féminines, dont Biles.

« Je vais y aller et représenter les États-Unis, représenter le World Champions Center et représenter les filles noires et brunes du monde entier. En fin de compte, je ne représente pas la gymnastique américaine », a déclaré Biles peu de temps avant les Jeux olympiques.

En entrant dans la compétition, Biles portait le poids de la grandeur, du traumatisme et du plaidoyer sur ses épaules, démontrant ainsi son immense force.

Se retirer des Jeux demande le même niveau de puissance et de bravoure.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.