Pourquoi si vous êtes un utilisateur Android, vous ne devriez pas acheter les AirPods Max

Vaut-il la peine d’acheter des AirPods Max si nous sommes des utilisateurs de téléphones Android?

Il ne fait aucun doute qu’Apple est l’une des marques technologiques les plus importantes au monde et bien que Xiaomi ait pris la troisième place du classement mondial, on ne peut nier l’importance et l’influence de l’entreprise de pommes mordues sur le marché actuel.

Tout ce que fait Apple est quelque chose dont il faut parler, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Son dernier produit est un casque appelé AirPods Max qui a été critiqué pour son « prix élevé ». Quoi qu’il en soit, et en tenant compte du fait que la cible de ces écouteurs n’est pas la même que celle des AirPods normaux, Vaut-il la peine de dépenser plus de 600 euros que ces écouteurs coûtent avec un téléphone Android?

Pourquoi ne vaut-il pas la peine d’acheter des AirPods Max avec un smartphone Android?

Malgré le fait que tous les produits Apple sont assez intéressants et ont un design spectaculaire, nous devons garder à l’esprit une chose: Apple crée ses appareils avec l’esprit que nous les utiliserons dans son écosystème.

Cela signifie que comme avec les AirPods ou AirPods Pro, dans le cas où nous utilisons les AirPods Max avec un smartphone Android nous allons perdre beaucoup de fonctionnalités.

En effet les AirPods Max sont compatibles avec d’autres systèmes d’exploitation tels qu’Android et même Windows, mais là où nous allons en tirer le meilleur parti, c’est avec d’autres produits Apple tels que l’iPhone, l’iPad ou le MacBook.

La deuxième raison pour laquelle nous ne recommandons pas ces écouteurs est en raison de leur prix. Et pas parce que nous considérons qu’ils sont vraiment chers et qu’avec cet argent, nous pouvons acheter des smartphones spectaculaires, mais parce qu’ils sont chers pour un utilisateur Android.

Autrement dit, en ne pouvant pas tirer le meilleur parti des AirPods Max car ils ne sont compressés au maximum qu’avec d’autres produits Apple, Pourquoi dépenser autant d’argent sur ces écouteurs alors qu’il existe des alternatives meilleures et moins chères pour Android?

Bref, nous n’achèterions des AirPods Max que dans le cas d’un téléphone Android si nous avions également d’autres produits Apple comme un iPad ou un ordinateur avec le logo de la pomme mordue, mais mieux vaut dépenser de l’argent sur d’autres options.

La meilleure alternative aux AirPods Max pour Android?

Ce qui est certain, c’est que Il existe de nombreuses alternatives pour remplacer les AirPods Max dans le cas où nous avons un appareil Android.

Un bon achat serait le Sony WH-CH700NL avec technologie d’annulation du bruit et NFC. Ils ont une excellente qualité sonore, sont beaucoup moins chers que les AirPods Max et à plus d’une occasion, ils ont été trouvés en vente.

Ces WH-CH700NL hébergent une batterie qui promet jusqu’à 35 heures de musique. Vous pouvez profiter de votre contenu préféré tout au long de la journée sans penser à manquer d’énergie. De plus, ils disposent d’une technologie de charge rapide qui assure environ 1 heure de musique avec seulement 10 minutes de charge.

